El sueño de Jemik de La Roda representará a Albacete en el Campeonato de España de Tapas y Pinchos

V Concurso Provincial de Tapas organizado por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Albacete. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sueño de Jemik de La Roda ha resultado ganador del V Concurso Provincial de Tapas de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, y representará a Albacete en el Campeonato de España de Tapas y Pinchos.

La concejala de Turismo y Marca Albacete, Rosa González de la Aleja, ha felicitado a los ganadores y a todos los participantes en el V Concurso Provincial de Tapas, organizado por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, que se ha desarrollado en la Escuela de Hostelería El Sembrador de Cáritas.

La edil ha felicitado a los ganadores. Los establecimientos Martina Park y Larruz de Albacete han quedado como segundo y tercer clasificados, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Han participado en el evento los primeros clasificados en las jornadas de las tapas celebradas durante el año pasado en la provincia y se han otorgado tres premios de 1.000, 500 y 300 euros, además del pase al Campeonato de España de tapas y pinchos para el ganador, que ha sido El sueño de Jemik de La Roda.

Los hosteleros participantes, que han elaborado sus tapas durante la mañana de este lunes en las cocinas de El Sembrador, procedían de los siguientes establecimientos, además de los tres ganadores: La Bonita, La Bechamel y Puerta de Madrid por la ciudad de Albacete, Cervecería Fox de La Roda, Casa Félix de Villarrobledo, Tapería Da Vinci de Casas Ibáñez, y Restaurante Mas Ideas de Higueruela

El jurado ha tenido en cuenta la adecuación al formato de tapa o pincho, el sabor y textura, la originalidad, la presentación, la usabilidad por parte de establecimientos hosteleros, y el uso de productos tradicionales.

"Nuestros magníficos profesionales de la hostelería siguen dando muestras de su capacidad de innovación y su afán por satisfacer los gustos más exigentes", ha indicado la edil.

Además, ha agradecido a la Asociación de Hostelería que sea "un aliado del Ayuntamiento en nuestra apuesta por fomentar la gastronomía como un componente fundamental de la Marca Albacete, para consolidarnos como un destino turístico de referencia por la calidad de vida y por las experiencias que aquí encuentran los viajeros".