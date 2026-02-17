Sugus, 30 años de punk: "Aún hacemos música para quinceañeros y este hobby no nos cuesta dinero, y eso es un privilegio"

Sugus dándolo todo en un concierto del Alcalá de Henares - SUGUS

ALBACETE, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La banda Sugus acaba de soplar las velas por sus tres décadas de punk, un periplo por salas de España y más allá sobre las que ha reflexionado su vocalista, Pepe Inútil, madrileño de raíces albaceteñas por su ADN de Balazote.

Echando la vista atrás, presume de carrera musical y de recorrido sobre los escenarios. "Hemos tocado en pueblos grandes o en granjas. Lo más divertido es que nos hemos recorrido toda España y parte de Europa gracias al grupo y sin que nos cueste dinero, aunque salud, bastante", apunta.

La "prueba" de que se lo han pasado bien y piensan seguir haciéndolo es que quieren seguir en la carretera, pese a que conserven un espíritu que se resiste a madurar. "Seguimos haciendo música para quinceañeros. De jóvenes, criticábamos a los grupos de viejos que hacían nuestra música... y ahora ya estamos ahí", bromea.

Con un público de fidelidad demostrada, se resisten a abandonar un punk inspirado en las corrientes americanas de la década de los 90, un segmento musical donde "hay poco relevo" a estas alturas de 2026.

En un contexto en el que la escena punk es "muy potente", no deja de ser un estilo "diferente" al que Sugus implementó en España hace tres décadas. "En nuestro rollo, hay poco relevo de gente joven", expresa, aunque apunta al éxito de bandas como los malagueños Biznaga. "Lo están petando, tocando en festis y llevando temas de protesta a conectar con jóvenes y mayores".

La crítica del ecosistema actual desde el punto de vista del veterano se centra en cómo se ha complicado la gestión de las salas de música, sobre todo en la capital de España.

"En otros tiempos, era una ciudad fácil para montar conciertos y las salas no cobraban. Ahora eso es imposible, y para grupos que están empezando, pagar 600 euros de alquiler cuando no tienes público es muy complicado", afirma Pepe, que celebra poder contar 30 años de carrera sin que este hobby les haya costado dinero. "Eso es un lujo".

En su opinión, la dificultad de poder asaltar una sala hace que el panorama sea "desalentador", aunque las salas de conciertos que quedan en pie "aún y tienen reservas casi a año vista".

El punk, muchas veces una vía de escape para la reivindicación política de otro tiempo, no ha sido en cambio un vehículo para la lucha política de la banda.

En todo caso, Pepe Inútil ve "chocante" ver "cómo la derecha ha conseguido fagocitar a gente joven" con su discurso. "Parece que ahora lo rebelde y la forma de protestar es ser de derechas".

ESTALLIDO EN LOS 90

La razón de ser de Sugus tiene su origen "con el estallido del punk en Estados Unidos" allá por los 90. "Es la ola que más nos ha influenciado".

Treinta años después, siguen dando conciertos y acaban de cerrar un año prolífico para celebrar el 30 aniversario, como el bolo en la icónica Sala Sol.

En todo caso, admite que la banda es "poco productiva" a la hora de grabar nuevo material. Su última entrega, 'Tolai!', empezó a coger forma en plena pandemia y sirvió como "excusa" para poder "escapar" de las limitaciones sociales que imponía el periodo de desescalada.

"Lo aprovechamos para escaparnos de la ciudad. Dijimos que éramos profesionales e íbamos a trabajar... y así nos fuimos a grabarlo", rememora.

Ahora, cinco años después, ya se encuentran haciendo temas nuevos, y aunque cuesta juntar a todo el equipo más allá de para ir a tocar, el proceso ya ha comenzado.

"Si siguen las ganas y seguimos como hasta ahora, algo que es fácil, sacaremos nuevo disco y ya veremos lo que pasa", avanza, sin querer poner una fecha fija de salida, pero coqueteando con el final de 2026. "Lo más probable es que no cumplamos".

Una nueva entrega que girará en torno a su "punk melódico", y en el que aunque sí habrá evolución, "los tiros irán por donde siempre". "No nos sentimos tan músicos como para la exploración. Y con Sugus, nos gusta hacer esto".

SIEMPRE EN VINILO

Un disco que, como es habitual, tendrá edición en vinilo, un formato ante el que su público "es fiel". "Hoy se lleva editar canciones sueltas y, con suerte, recopilar. Pero lo nuestro es editar varias canciones en formato físico".

Abriendo el debate de si escuchar música en este formato denota más cultura por parte de quien escucha, es tajante: "Hay mucha tontería y gilipollas del vinilo. Hay que respetar igual a quien tiene una cuenta de Spotify".

"Pero para nosotros es importante el formato. Somos compradores de música desde jóvenes, nos gusta el vinilo, nos gusta cuidar la portada y el interior... si disfrutas la música, probablemente la disfrutas más escuchando vinilo. Pero que cada uno compre lo que le de la gana", resume.

CONCIERTO EN VALENCIA EL 28 DE FEBRERO

La celebración del 30 aniversario todavía guarda una fecha en el calendario, y el próximo 28 de febrero Sugus sumará fuerza con F.A.N.T.A. y Los Brackets en el marco del SpringRoll Fest, en la mítica Loco Club Valencia.

"Quien venga, verá a cuatro señores mayores disfrutando como enanos y tratando de dar un concierto corto, intenso y rápido", anuncia, recalcando que su fuerte "siempre ha sido el directo".