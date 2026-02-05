Sumar plantea que Castilla-La Mancha tenga himno dentro de sus enmiendas al Estatuto y propone un mínimo de 40 diputados

Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados, a 19 de septiembre de 2023, en Madrid (España). - Marcos Villaoslada - Europa Press - Archivo

TOLEDO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Sumar en el Congreso de los Diputados ha introducido en sus enmiendas parciales al Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha que la región cuente con himno propio.

Lo hace añadiendo un apartado en el artículo 4 en el que aborda los símbolos y la fiesta oficial, donde también aborda extremos como las fiestas, sin ninguna novedad más allá la que recoge el tercer punto de esta adición.

"La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha tendrá escudo e himno propios en los términos establecidos por la ley", expresa Sumar en la enmienda, recogida por Europa Press, que también incluye que las provincias, comarcas, municipios y entidades locales autónomas de la Comunidad Autónoma "conservarán sus banderas, escudos y emblemas tradicionales".

Piden en sus propuestas, además, promover políticas públicas destinadas a evitar la especulación inmobiliaria, asegurar el acceso asequible al alquiler y favorecer el desarrollo de un parque público de vivienda, algo que ya se recoge en el texto inicial pero con la salvedad de que habría que blindar "la consiguiente inversión en cada ejercicio presupuestario y atendiendo a las diferentes necesidades ante las dinámicas de crecimiento o de pérdida de población".

Otro de sus planteamientos, en referencia a la igualdad de género y libertad sexual, pasa por el matiz añadido por Sumar de que "ninguna persona podrá ser presionada para ocultar, modificar o negar su orientación sexual, prácticas sexuales, expresión o identidad de género".

En este sentido, los poderes públicos de Castilla-La Mancha "garantizarán el derecho a la igualdad de trato y no discriminación. Ninguna persona podrá ser discriminada por razones de orientación sexual, prácticas sexuales, expresión e identidad de género o características sexuales".

Tal como anunció Sumar desde la tribuna de oradores en el debate de admisión a trámite del texto del pasado mes de noviembre en el Congreso de los Diputados, cristalizan en una enmienda la necesidad de que los poderes públicos "garanticen que el ejercicio a una interrupción voluntaria del embarazo que sea libre, informada, plena y universal, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva así como la protección de los derechos humanos de la dignidad, la integridad y la autonomía corporal".

Combatir el racismo, reducir la siniestralidad laboral o dedicar los recursos hídricos con carácter preferente a garantizar el consumo humano y la sostenibilidad se recogen igualmente en las enmiendas presentadas.

A nivel electoral, quieren circunscripciones provinciales y una horquilla que esté constituida por un mínimo de 40 diputados y un máximo de 55. Además, según su doctrina, la ley electoral ha de tener "criterios de igualdad para la participación política en las listas electorales de todas las personas con independencia de su género".