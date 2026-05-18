Sumar rechaza el proyecto del teleférico: "Toledo necesita menos anuncios grandilocuentes y más políticas útiles"

El portavoz de Movimiento Sumar Toledo, José Luis Resuela - SUMAR

TOLEDO 18 May. (EUROPA PRESS) -

Movimiento Sumar ha rechazado el proyecto del teleférico impulsado desde la Concejalía de Urbanismo para conectar el aparcamiento de Azarquiel con el Miradero y se pregunta "qué problema real de la ciudad pretende resolver esta infraestructura".

La formación recuerda que Toledo ya dispone de un sistema mecánico que conecta el aparcamiento de Safont-Azarquiel con el Casco Histórico en apenas unos minutos, por lo que considera "injustificable" destinar más dinero público a una nueva infraestructura "costosa, redundante y completamente alejada de las prioridades reales de la ciudadanía".

"Mientras barrios enteros esperan inversiones urgentes, el gobierno municipal vuelve a apostar por proyectos escaparate", ha señalado el portavoz de Movimiento Sumar Toledo, José Luis Resuela.

Desde Sumar enumeran algunos de los problemas que consideran prioritarios y que continúan sin una respuesta suficiente por parte del Ayuntamiento: la proliferación de ratas en distintos barrios, la rehabilitación pendiente del barrio de Corea, la falta de vivienda pública en alquiler asequible o las deficiencias del servicio de autobuses urbanos, según ha informado Sumar en nota de prensa.

"El empeño permanente del gobierno municipal en este proyecto revela una forma de gobernar centrada en los titulares y en el turismo, y no en las vecinas y vecinos de Toledo y sus problemas cotidianos", añade Resuela. "Nos preguntamos cuánto dinero público costará este proyecto y por qué el Ayuntamiento considera más urgente construir un teleférico que mejorar el transporte público, rehabilitar barrios o facilitar el acceso a la vivienda".

La formación considera que Toledo necesita "menos anuncios grandilocuentes y más políticas útiles para el día a día de la gente", y reclama al gobierno municipal que abandone "proyectos pensados para la foto" para centrar sus esfuerzos en reforzar los servicios públicos y mejorar la calidad de vida en los barrios.