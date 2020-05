Suspendida oficialmente la Feria de Albacete 2020 por la crisis sanitaria

ALBACETE, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento ha decidido finalmente dar por suspendida la Feria de Albacete, Fiesta de Interés Turístico Internacional desde el año 2008 y que tradicionalmente se celebra del 7 al 17 de septiembre, por la pandemia de coronavirus.

Así lo ha dado a conocer este miércoles en rueda de prensa el alcalde, Vicente Casañ; acompañado el vicealcalde, Emilio Sanz, sindicatos CCOO y UGT y representantes de los hosteleros, en una comparecencia donde ha asegurado que esta decisión es "dolorosa" pero admitiendo que "las actuales circunstancias hacen del todo imposible celebrar la feria con normalidad".

"No nos ha quedado más remedio", ha asumido el alcalde, que ha explicado que han "apurado al máximo" para adoptar esta decisión, y "estrujado hasta las últimas posibilidades" para poder celebrar la Feria, y ha avanzado que esto no significa que en septiembre no haya un recuerdo a la Virgen de los Llanos o "eventos puntuales" de acuerdo a criterios sanitarios en los que ya trabaja el Consistorio.

La decisión se ha tomado en función a las distintas normas de salud pública en vigor por la crisis del COVID-19, y de acuerdo a un informe del servicio de prevención de riesgos laborales del Ayuntamiento que, atendiendo a criterios técnicos, han concluido que no se pueden garantizar medidas de salud pública y seguridad en este evento.

