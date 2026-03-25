Suspendido el juicio contra el acusado de abuso sexual a una menor en Seseña

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TOLEDO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El juicio contra M.A., acusado de un delito de abuso sexual contra una menor de 16 años en Seseña en 2021, ha sido suspendido ante la ausencia de defensa letrada del encausado, que se enfrenta a una petición de tres años de prisión.

Según han confirmado fuentes judiciales a Europa Press, se ha establecido una nueva fecha de vista el próximo 2 de julio. Se trata de la segunda ocasión en la que este procedimiento se supende, tras el primer señalamiento a principios de 2025.

Según la acusación, M.A. se dirigió a un grupo compuesto de menores entre 11 y 14 años de edad, sobre las 19.00 horas del 11 de junio de 2021, dirigiendo expresiones inadecuadas y hostiles hacía las chicas que lo componían.

En el transcurso de su estancia junto a los menores, el acusado se dirigió hacia una menor profiriéndole con ánimo libidinoso e intimidatorio, expresiones tales como "eres muy guapa, estás muy buena, te voy a tratar como una reina, eres mía", llegando a besarla en el cuello en contra de la voluntad de la menor, pudiendo ella zafarse del mismo, de forma que el acusado, lejos de cesar en su conducta, se dirigió nuevamente hacia la menor, la giró contra la pared y comenzó a besarla otra vez por la cara y el cuello, tocándola por encima de la ropa desde la espalda hacía los glúteos.

Como consecuencia de los hechos la menor sufrió una crisis de ansiedad, con llanto y miedo, precisando para su sanidad de una sola asistencia con prescripción de diazepam.

El fiscal pide que se le imponga también al acusado la prohibición de acercarse a la mujer en cualquier lugar donde se encuentre, así como a su domicilio, lugar de estudios o trabajo y cualquier otro lugar que sea frecuentado por la misma, en un radio inferior a 500 metros, así como la prohibición de comunicarse con la misma o establecer contacto por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual, por tiempo de cinco años.

Asimismo, solicita la inhabilitación especial para profesión oficio o actividades, sean o no retribuidas, que conlleven contacto regular y directo con personas menores de edad por un periodo de seis años, y que indemnice a la víctima en la cantidad de 2.000 euros por el daño moral causado.