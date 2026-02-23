Suspendido juicio contra el hombre con discapacidad acusado de violar en Albacete a una interna de su residencia

Archivo - Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, TSJCM, tribunales, juticia - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

ALBACETE, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El juicio que estaba estipulado para este lunes en la Sala Segunda de la Audiencia Provincial contra un hombre con discapacidad acusado de violar en Albacete a otra interna de su residencia y por el que la Fiscalía pide 7 años de prisión se ha suspendido debido a un cambio de última hora del abogado de la defensa, según han informado a Europa Press fuentes judiciales. De momento no hay nueva fecha para continuar el proceso.

Según recogía el escrito de la acusación, el procesado, que fue declarado incapaz de regir su persona y su patrimonio debido a una enfermedad encefalopática que le causa una discapacidad del 49%, vivía bajo la tutela de la Junta de Castilla-La Mancha a través de la fundación Futucam en una residencia especializada de la capital de provincia.

Una madrugada de junio de 2022, el procesado entró en la habitación de otra compañera de residencia también con una discapacidad, en este caso del 88%, y la agredió sexualmente aprovechando que estaba dormida y no podía resistirse.

La acusación argumenta que a pesar de los problemas mentales del encausado, este sabía lo que hacía sobre la mujer y actuó sin consentimiento alguno de ella.

Por este delito, además del periodo de cárcel, la Fiscalía ha pedido 8 años de libertad vigilada y 15 años de orden de alejamiento de la víctima.

El juicio permanece a la espera de nueva fecha para celebrarse.