Taburete encabezará la programación de la Romería de Alarcos de Ciudad Real

Cartel del concierto de Taburete. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La programación elaborada con motivo de la tradicional Romería de Alarcos contará este año con una atractiva propuesta musical ya que Taburete volverá a actuar en Ciudad Real en un concierto que la Concejalía de Festejos ha programado el viernes 15 de mayo, en esta ocasión con la gira "El perro que fuma tour 2026".

La titular de Festejos, Mar Sánchez, ha sido la encargada de anunciar este nuevo concierto de uno de los grupos referentes de la música española con el que el consistorio quiere "potenciar los actos de la Romería". Así, ha apuntado que desde hace tiempo vienen trabajando en colaboración con la Hermandad de Alarcos "para seguir engrandeciendo la programación".

En esta ocasión la música tendrá una importante presencia en las actividades en torno a la Romería, que próximamente se darán a conocer al completo. Las entradas para la actuación de la banda liderada por Willy Bárcenas y Antón Carreño se pondrán a la venta en breve y tendrán "precios populares", ha avanzado la edil.

El cartel musical de 2026 sigue ampliándose con este nuevo concierto de Taburete, en un año en el que la oferta tiene también otras grandes referencias. La más próxima será la presencia de Fito y Fitipaldis el día 7 de marzo en el Polideportivo Rey Juan Carlos, con entradas agotadas. Después Café Quijano llevará sus composiciones al Teatro municipal Quijano y Antonio Orozco estará en el auditorio de La Granja el 19 de agosto con 'La gira de mi vida'.

Y para esta feria de agosto de 2026, Orozco no será el único artista destacado. La concejal de Festejos ha avanzado que próximamente se dará a conocer el cartel completo de una semana festiva que volverá a contar con atractivas propuestas. Mar Sánchez asegura que "Ciudad Real sigue apostando por grandes grupos para situarse en el epicentro del panorama musical tanto a nivel provincial, regional y, por supuesto, nacional".