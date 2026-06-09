Talavera acoge este fin de semana el VIII Campeonato de España de Autocross Escudería Cerro Negro

El concejal de Deportes, Antonio Núñez, ha presentado el VIII Campeonato de España de Autocross Escudería Cerro Negro - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA

TOLEDO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes de Talavera de la Reina, Antonio Núñez, ha presentado el VIII Campeonato de España de Autocross Escudería Cerro Negro, que se celebrará este fin de semana en el Circuito del Cerro Negro y reunirá a más de un centenar de pilotos procedentes de distintos puntos de España.

Así lo ha dado a conocer en rueda de prensa, junto a Eugenia Martín, representante de la escudería Cerro Negro, y Pedro Martín, presidente de la Federación Castellano-Manchega de Automovilismo a los que ha agradecido una vez más su trabajo y dedicación para que el campeonato nacional vuelva a hacer parada en la ciudad, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El edil ha destacado la relevancia de esta cita deportiva para la ciudad y ha reafirmado la apuesta del equipo de Gobierno por los deportes de motor. En este sentido, ha explicado que el Ayuntamiento ha destinado cerca de 20.000 euros a la mejora y acondicionamiento del circuito con el objetivo de que las instalaciones presenten las mejores condiciones para acoger una prueba de ámbito nacional.

"Queremos que sea un auténtico fin de semana de motor y que tanto pilotos como aficionados disfruten de una competición de primer nivel", ha señalado.

Asimismo, ha animado a la ciudadanía a acercarse durante el fin de semana al Circuito del Cerro Negro para disfrutar de un gran espectáculo deportivo. "Todo está preparado para vivir una gran fiesta del motor y las previsiones meteorológicas acompañan para que podamos disfrutar de un magnífico fin de semana", ha añadido.

El concejal también ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento con una modalidad deportiva que cuenta con una gran tradición en la ciudad. "Vamos a seguir apoyando estas competiciones porque forman parte de nuestra identidad deportiva y porque generan actividad económica, atraen visitantes y contribuyen a la promoción de Talavera", ha subrayado.

Por su parte, el presidente de la Federación Castellano-Manchega de Automovilismo, Pedro Martín, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento para hacer posible la celebración de esta prueba y ha felicitado a la Escudería Cerro Negro por el esfuerzo realizado para sacar adelante una nueva edición del campeonato.

Asimismo, ha puesto en valor el trabajo de oficiales y voluntarios, fundamentales para el correcto desarrollo de la competición, y ha pedido la colaboración del público para seguir las indicaciones de la organización durante el evento.

Finalmente, la representante de la Escudería Cerro Negro, Eugenia Martín, ha agradecido el respaldo institucional recibido y ha destacado la elevada participación registrada, con 114 pilotos inscritos. Además, ha invitado a todos los aficionados a acercarse al circuito y disfrutar de un fin de semana cargado de emoción y espectáculo.

El VIII Campeonato de España de Autocross volverá a situar a Talavera de la Reina como uno de los referentes nacionales del motor, consolidando una cita que año tras año reúne a los mejores pilotos de la especialidad y atrae a numerosos visitantes a la ciudad.