Presentación del 'Fight Night - Trofeo de la Cerámica'. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Talavera de la Reina acogerá este sábado, día 21 de noviembre, el evento 'Fight Night-Trofeo de la Cerámica', una gran velada de deportes de contacto que tendrá lugar en el Polideportivo Municipal Puerta de Cuartos, y que convertirá a Talavera en punto de referencia nacional para los aficionados al kickboxing, K1 y Muay Thai.

La jornada arrancará a las 10.00 horas y se prolongará hasta aproximadamente las 22.00 horas, con combates de distintas categorías y niveles. La programación incluirá enfrentamientos amateur, neoprofesionales y profesionales, con especial protagonismo de los combates femeninos y una pelea masculina de peso pesado como cierre de la velada, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En total, está previsto que se celebren en torno a 50 combates, con la participación de deportistas procedentes de diferentes puntos de España, entre ellos la Comunidad de Madrid, Extremadura, Castilla y León y la comarca de Talavera.

Por su parte, Carlos Martín, uno de los promotores del evento, ha resaltado especialmente la importancia de que deportistas de Talavera y su comarca puedan dar el salto a la competición profesional y debutar en este tipo de eventos. En este sentido, ha destacado que "uno de los combates principales estará protagonizado por un peleador de Calera y Chozas, poniendo de manifiesto el crecimiento del deporte de contacto en el ámbito local".

Desde la organización se espera una importante respuesta del público, con una asistencia estimada de entre 600 y 700 personas a lo largo de la jornada, lo que supondrá un nuevo impulso para la promoción deportiva y la actividad económica y social vinculada a este tipo de acontecimientos.

El concejal de Deportes, Antonio Núñez, ha agradecido el trabajo y la implicación de los promotores del evento para hacer posible esta cita, invitando a los talaveranos y visitantes a disfrutar de una jornada que pretende convertirse en una auténtica fiesta de los deportes de contacto.