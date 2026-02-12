Talavera afronta la previsión de lluvias nocturnas con achiques masivos de agua

Reunión del Cecopal en Talavera de la Reina. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha informado de que el dispositivo de emergencia continúa achicando agua en calles y garajes y haciendo frente a las intensas lluvias.

Esta noche se esperan lluvias abundantes desde las 10.00 de la noche hasta las 10.00 de la mañana y bomberos "esperan achicar agua a toda la velocidad que sea posible antes de que comience a llover de nuevo", según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Las 28 bombas de achique prosiguen su trabajo "las 24 horas del día"; y siguen evacuando 2 millones de litros a la hora. Por lo que los efectivos de bomberos "continúan con sus trabajos achicando agua y ganando tiempo antes de recibir de nuevo a las intensas lluvias nocturnas".

En la reunión del Cecopal con el Cecop han informado de que ha habido mejorías y en algunas zonas se ha alcanzado la "cota cero", pero es probable que cuando vuelvan las lluvias, "el nivel del agua vuelva a subir".

En la reunión, han participado miembros de Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil, Servicios Generales del Ayuntamiento, Bomberos, Cruz Roja y Aqualia, con la presencia de los ediles de Seguridad Ciudadana, Macarena Muñoz, de Medio Ambiente, David Moreno, y de Urbanismo, Benedicto García.

En Talavera, en 3 semanas ha caído el 75 por ciento de la media de agua que suele llover en un año, "que ha hecho subir el nivel freático hasta la superficie en muchos puntos de la ciudad, siendo la parte más perjudicada la zona de Entretorres y aledaños, que están a una cota de 365,04".

Gregorio ha explicado que los dictámenes técnicos siguen siendo los mismos que desde el principio; "las intensas lluvias prolongadas en las tres últimas semanas han hecho subir el nivel freático hasta la superficie del punto más bajo de la ciudad, que coincide con la calle Entretorres".

El viernes, a partir de las 12 de la noche, se abrirá un nuevo escenario cuando cesen las lluvias y comience a evacuarse el agua por completo en viviendas y garajes.

Permanecen cortadas al tráfico las calles Marqués de Mirasol, Portiña de San Miguel, Portiña del Salvador, Real Fábrica de Sedas desde la rotonda de los leones hasta la Plaza de Grecia, calle Mula, Cristo de la Salud, Entretorres, Hilanderas, Grisetas y San Martín.

Por otra parte, José Julián Gregorio, ha informado de que la familia que tuvo que ser desalojada de su vivienda por las inundaciones y que fue trasladada al pabellón polideportivo José Ángel de Jesús Encinas, como así lo decidió la Junta porque es su competencia, a un albergue gestionado por Cruz Roja, fue trasladada en la jornada de ayer a las instalaciones del ICS, y el Ayuntamiento ha propuesto que sea reubicada en un hotel de la ciudad.

Se trata de una madre con sus cuatro hijos de 19, 17, 13 y 8 años, que tuvieron que ser desalojados dado que su vivienda se ubica en una de las calles inundadas por los efectos del temporal, se encuentra "a ras de suelo" y se estaba inundando.

La zona azul continuará siendo gratuita hasta el sábado por la mañana inclusive y el lunes, los usuarios volverán a tener que abonar los tickets.

Desde el servicio de Medio Ambiente se están revisando todos los parques municipales y "árbol por árbol, y los parques seguirán cerrados como mínimo hasta el lunes" cuando en una reunión de coordinación se decida sobre su apertura.