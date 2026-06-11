Talavera celebra su I Jornada sobre Consumo para impulsar la formación y protección de los consumidores

El alcalde, José Julián Gregorio, inaugura la I Jornada sobre Consumo. - DIPUTACIÓN

TOLEDO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha inaugurado hoy la I Jornada sobre Consumo, una iniciativa impulsada por la Concejalía de Sanidad y Consumo y la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) en colaboración con la Unión Nacional Cívica de Consumidores y Amas del Hogar de España (UNAE), que nace con la vocación de convertirse en un espacio permanente de encuentro, análisis y colaboración en torno a los derechos de las personas consumidoras.

Gregorio ha destacado la importancia de promover una ciudadanía informada y consciente en un contexto marcado por los profundos cambios que están transformando las relaciones de consumo, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

En este sentido, ha señalado "que la digitalización de los mercados, el crecimiento del comercio electrónico y la complejidad creciente de numerosos servicios" hacen más necesario que nunca "reforzar la información, la formación y la protección de los consumidores".

El alcalde ha subrayado que "una ciudadanía bien informada es una ciudadanía más libre", reiterando el compromiso del Ayuntamiento de Talavera de la Reina con el fortalecimiento de los servicios de atención, asesoramiento y mediación que se ofrecen a través de la OMIC, así como con el desarrollo de iniciativas que acerquen la educación en consumo a toda la población.

La jornada reúne a representantes institucionales, asociaciones de consumidores, profesionales especializados, empresas y expertos del sector para abordar cuestiones de máxima actualidad relacionadas con la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios.

NUEVA LEY DE REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA CLIENTELA

En esta primera edición, el encuentro se centra en la nueva regulación de los servicios de atención a la clientela, una normativa destinada a mejorar la calidad de la atención que reciben los ciudadanos y a reforzar la protección efectiva de sus derechos.

El alcalde ha destacado que esta ley supone "un importante avance para garantizar una atención más accesible, personalizada y eficiente", al tiempo que representa una oportunidad para que las empresas mejoren la calidad de sus servicios y fortalezcan la confianza de sus clientes.

Asimismo, ha recordado que el consumo responsable constituye una herramienta fundamental para avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible y equilibrado. "Hablar de consumo es también hablar de responsabilidad social, sostenibilidad y futuro", ha afirmado, destacando la influencia que las decisiones de compra tienen sobre la economía local, el medio ambiente y el bienestar colectivo.

Finalmente, el alcalde ha expresado su confianza en que las ponencias, mesas de debate e intercambios de experiencias previstos a lo largo de la jornada contribuyan a generar nuevas ideas, fortalecer la cooperación entre administraciones y agentes sociales, y promover buenas prácticas que redunden en beneficio de toda la ciudadanía.