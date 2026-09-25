Talavera da comienzo al Campeonato de España Máster de Ciclismo con la salida de la contrarreloj individual

Inauguración del Campeonato de España Ruta Máster de Ciclismo en Talavera de la Reina. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, acompañado por el edil de Deportes, Antonio Núñez, ha dado la salida a la contrarreloj individual con la que se da comienzo al Campeonato de España Ruta Máster de Ciclismo, una de las grandes citas deportivas del calendario nacional que durante todo este fin de semana convierte a la ciudad y a su comarca en el epicentro del ciclismo máster.

Con esta primera salida comienza un intenso fin de semana de competición que se prolongará hasta el domingo y que permitirá a Talavera acoger por primera vez un Campeonato de España Máster de Ciclismo, una competición que cuenta con cerca de 900 participantes y que movilizará a miles de personas entre corredores, equipos, familiares, técnicos, organización y acompañantes.

El alcalde ha destacado la importancia de que Talavera sea durante estos días referente nacional del ciclismo máster, subrayando la capacidad de la ciudad para albergar grandes acontecimientos deportivos y proyectar su imagen más allá de Castilla-La Mancha, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"Hoy Talavera se convierte en el corazón del ciclismo máster español. Dar la salida a este Campeonato de España es un motivo de orgullo para nuestra ciudad y demuestra que estamos preparados para acoger grandes eventos deportivos", ha señalado.

El regidor ha puesto también en valor el trabajo desarrollado durante los últimos meses por el Club Ciclista Ébora, la organización, los clubes ciclistas de la ciudad, voluntarios, patrocinadores y las distintas administraciones que han hecho posible que esta competición llegue a Talavera.

"Detrás de un campeonato de estas características hay muchas horas de trabajo y muchas personas implicadas. Quiero agradecer a todos los que han hecho posible que Talavera pueda vivir este gran fin de semana de ciclismo", ha añadido.

FIN DE SEMANA DEDICADO AL CICLISMO

La contrarreloj supone el comienzo de un programa deportivo que continuará durante el sábado y el domingo con las diferentes pruebas en línea para las categorías máster, recorriendo Talavera y distintos municipios de la comarca.

El campeonato permitirá además mostrar a los participantes y visitantes algunos de los principales atractivos del territorio, con recorridos que tendrán especial protagonismo en diferentes puntos de la comarca y de la Sierra de San Vicente.

Desde el Ayuntamiento se ha destacado que la celebración de este Campeonato de España no solo supone una oportunidad para disfrutar del deporte, sino también para proyectar Talavera a nivel nacional y generar actividad económica en la ciudad y su comarca.

El Recinto Talavera Ferial se convierte en uno de los principales puntos de referencia de esta cita deportiva, concentrando parte de la actividad vinculada a la organización, así como diferentes salidas, llegadas y ceremonias del campeonato.

Los representantes municipales han animado a los talaveranos y a los vecinos de la comarca a salir a las calles, acercarse a los recorridos y disfrutar de las diferentes pruebas que se desarrollarán durante todo el fin de semana, haciendo de este Campeonato de España una auténtica fiesta del ciclismo.