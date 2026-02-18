Talavera desactiva el Cecopal tras finalizar el episodio de inundaciones y continúa con las fases de limpieza

Reunión del Cecopal. - AYUNTAMIENTO

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha informado de la desactivación del Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) en su fase de emergencia, una vez finalizado el episodio de inundaciones que ha afectado a distintas zonas de la ciudad. También se ha desactivado el Pricam en toda Castilla-La Mancha.

Gregorio ha explicado que una vez concluida la situación de emergencia, el Ayuntamiento continúa desarrollando actuaciones enmarcadas en la fase de recuperación. En este sentido, se están ejecutando labores de limpieza de arrastres y se ha iniciado la inspección técnica integral de la red de colectores municipales, con el objetivo de reforzar el sistema y prevenir futuros episodios de anegamientos, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Asimismo, el Consistorio tiene previsto acometer, a corto plazo, la construcción de nuevos aliviaderos hidráulicos que permitan mejorar la capacidad de evacuación de aguas pluviales y minimizar el riesgo ante fenómenos meteorológicos adversos.

El alcalde ha reiterado el compromiso del equipo de Gobierno con la seguridad y el bienestar de los vecinos de Talavera de la Reina, subrayando "que el Ayuntamiento continuará trabajando de manera coordinada para reforzar las infraestructuras y garantizar una respuesta eficaz ante cualquier contingencia".

Finalmente, ha trasladado su reconocimiento y agradecimiento a los servicios de emergencia, bomberos del Consorcio Provincial, Infocam, cuerpos de seguridad, Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil, Servicios Generales del Ayuntamiento, Cruz Roja, Aqualia, y voluntarios que han intervenido durante estos días, destacando su profesionalidad y dedicación.