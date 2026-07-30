Talavera desmonta su campamento después de que todos los acogidos por el incendio hayan regresado a sus casas

Desmontaje del campamento habilitado en Talavera de la Reina para acoger a los afectados por las evacuaciones causadas por el incendio en el Valle del Tiétar. - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

TOLEDO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, ha realizado un balance "muy positivo" de la gestión desarrollada durante los cinco días en los que la ciudad ha acogido a cerca de 2.000 personas evacuadas por los incendios del Valle del Tiétar, y la Sierra de San Vicente, que ya han regresado a sus localidades de origen.

En declaraciones a los medios de comunicación junto con el concejal de Medio Ambiente, David Moreno, ha destacado que el objetivo principal "se ha conseguido, que las personas realojadas estuvieran atendidas de la mejor manera y que, al menos durante estos cinco días, pudieran olvidar, aunque sólo fuera por unos momentos, la tragedia que estaba ocurriendo tan cerca de nosotros", según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Con motivo del inicio del desmontaje del campamento habilitado en Talavera Ferial, el alcalde ha recordado que el dispositivo de acogida se organizó "en un tiempo récord" y ha subrayado que todo ello fue posible "gracias al trabajo de este equipo de Gobierno, unido para que todo tuviera el mejor resultado posible, logrando atender a cerca de 2.000 personas en apenas unos días".

AGRADECIMIENTOS

Gregorio ha agradecido expresamente la labor de los voluntarios, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, del Ejército, Policía Nacional, Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja, empresas colaboradoras, voluntarios talaveranos y de todo el equipo de Gobierno.

Del mismo modo, ha querido reconocer el esfuerzo realizado por todos los servicios municipales, citando expresamente a Servicios Generales, Medio Ambiente, Deportes y tantos otros, destacando que "todo el mundo se ha volcado para ayudar a personas que estaban viviendo una auténtica tragedia familiar".

El alcalde también ha mostrado su agradecimiento al Servicio de Sanidad, a los veterinarios de Talavera, a los veterinarios voluntarios y al Sescam, poniendo en valor la organización del espacio destinado a las mascotas para que ninguna familia tuviera que separarse de sus animales.

Asimismo, ha hecho extensivo su reconocimiento a todas las administraciones implicadas en la emergencia y destacó el comportamiento de la Dirección General de Protección Civil, así como el trabajo desarrollado por la Junta de Comunidades durante el operativo.

FALTA DE UNA LLAMADA INSTITUCIONAL

No obstante, Gregorio ha lamentado no haber recibido "ni una sola llamada" del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante los días de la emergencia.

En ese sentido, quiso diferenciar entre la actuación del equipo técnico de la Junta y la del presidente regional, asegurando que "Silvia, Marta y el resto de profesionales han trabajado de forma ejemplar" y agradeciendo públicamente su labor.

Sin embargo, ha considerado, que, tratándose "del campamento de evacuados más grande de España en un momento determinado", el presidente autonómico "podría haber tenido el detalle de llamar" o de visitar Talavera, como sí hicieron representantes de distintas administraciones y de diferentes formaciones políticas.

Gregorio ha recordado además que ya echó en falta esa presencia institucional durante las inundaciones sufridas en Entretorres y ha asegurado que le hubiera gustado recibir esa llamada "porque es el presidente de todos los castellanomanchegos".

Asimismo, ha señalado que, en su opinión, "hay personas de Talavera que le están aconsejando mal" y ha asegurado que "han venido únicamente a comprobar si algo salía mal y no a colaborar", llegando a calificarlas de "antitalaveranos".

El alcalde ha insistido en que el Gobierno municipal ha trabajado "para todos los ciudadanos de Talavera, piensen como piensen y voten a quien voten", recordando que durante la emergencia no se hizo distinción alguna entre las personas atendidas y que el objetivo fue que todos se sintieran "como en casa".

UNA MADRUGADA CON 300 PERSONAS PENDIENTES DE REALOJO

Gregorio ha recordado algunos de los momentos más complicados del operativo y ha explicado que hubo una madrugada en la que, siendo casi las 3.00 horas, todavía quedaban cerca de 300 personas por realojar. "Muchas de ellas llegaron únicamente con lo puesto, por lo que el Ayuntamiento tuvo que proporcionarles desde ropa y productos de primera necesidad hasta artículos de higiene personal, incluidos cepillos de dientes".

El alcalde ha concluido quedándose "con lo positivo", y reitera el trabajo extraordinario realizado por voluntarios, empresas, servicios municipales y administraciones, y ha mostrado su convencimiento de que las personas evacuadas "se han marchado de Talavera con una buena impresión".

TALAVERA, GRAN CENTRO DE ACOGIDA

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, David Moreno, también ha realizado un balance muy positivo de la gestión desarrollada durante estos cinco días, en los que Talavera "se ha convertido en un gran centro de acogida para todas las personas desalojadas por los terribles incendios".

Moreno ha destacado que todo el equipo de Gobierno "ha arrimado el hombro", coordinando un gran operativo para que las personas acogidas dispusieran de todo lo necesario, y reiteró el agradecimiento a voluntarios, empresas colaboradoras, al destacamento militar del Cerro Negro, Cruz Roja, Protección Civil, Protección Ciudadana, Policía Local y Policía Nacional.

Moreno ha recordado que Talavera ha sido la ciudad que más personas ha acogido, con más de 2.000 evacuados, gestionando su alojamiento tanto en Talavera Ferial y el polideportivo Primero de Mayo como en la Residencia Universitaria, Compañía de María y las Madres Agustinas.

En ese sentido, ha contrapuesto la actuación del Gobierno municipal, "que piensa en las personas", con la del Ejecutivo regional, del que ha dicho que "ha brillado por su ausencia" durante esta crisis.