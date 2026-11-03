Talavera y Diputación de Toledo colaborarán en la rehabilitación de dos torres de la muralla

El portavoz del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de Gobierno municipal de Talavera de la Reina, Jesús García-Barroso, ha avanzado que el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Toledo colaborarán en la consolidación y rehabilitación de dos torres de la muralla de la ciudad, concretamente la torre cuadrada T9 y la torre albarrana T10, situadas en el tramo de la calle Carnicerías.

En rueda de prensa, el portavoz ha dado a conocer que en Junta de Gobierno Local se ha aprobado este convenio de cooperación entre ambas administraciones, que contempla una aportación de 200.000 euros por parte de la Diputación Provincial y una de 150.000 euros a cargo del Ayuntamiento, por lo que el total ascenderá a 350.000 euros, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

García-Barroso ha explicado que los trabajos contemplan la rehabilitación de la torre cuadrada T9, cuya estructura sufrió un derrumbe parcial y tuvo que ser apuntalada en junio de 2024, así como la consolidación de la torre albarrana T10, en la que los servicios técnicos municipales detectaron fisuras durante 2025. En esta última se actuará especialmente sobre las fisuras "y los rejuntados" para garantizar la estabilidad de la estructura, con el fin de dejar esa zona "nuevamente consolidada y rehabilitada".

El portavoz ha señalado que el proyecto ya está redactado y una vez firmado el convenio, se iniciará el procedimiento de licitación de las obras.

García-Barroso ha subrayado que esta aportación extraordinaria de 200.000 euros es independiente de la asignación anual habitual de 250.000 euros que concede la Diputación al Ayuntamiento. En este ejercicio, esa cantidad se ha destinado a actuaciones en la Basílica, cuyos trabajos actuales se centran en el tejado.

ARREGLO DE CAMINOS

Por otra parte, García-Barroso ha avanzando que se dado luz verde al proyecto de obras y al inicio del expediente de licitación para la reparación y conservación de caminos en el término municipal de Talavera, con un presupuesto de 199.999 euros, IVA incluido.

Además, en Junta de Gobierno Local se ha aprobado la propuesta de adjudicación a la empresa Orange de la contratación del servicio de comunicaciones corporativas del Ayuntamiento, que comprende telefonía fija y móvil, internet de banda ancha, comunicaciones de datos, centros y correo electrónico, por un importe IVA incluido de 778.250 euros.

CONCURSO ESCAPARATES NAVIDEÑOS

El portavoz ha dado cuenta de la aprobación de las bases y la convocatoria del III Concurso de Decoración Navideña de Fachadas y Escaparates Comerciales 2026, cuyo plazo de presentación de solicitudes comenzará al día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y finalizará el próximo 30 de noviembre.

El certamen contempla dos premios: 1.500 euros para la mejor decoración de fachada y 1.000 euros para el mejor escaparate navideño.

A su vez, también se han aprobado las bases y la convocatoria del XX Certamen de Cartas a los Reyes Magos, dirigido a alumnos de los centros educativos de Talavera y las tres EATIMES.

El portavoz ha indicado que podrán participar escolares de primero a sexto de Primaria, de entre 6 y 12 años, además del alumnado de Educación Especial, que no tendrá límite de edad. Se establecen cuatro categorías: primero y segundo de Primaria; tercero y cuarto; quinto y sexto; y Educación Especial.

García-Barroso ha explicado que habrá un premio por cada categoría, consistente en un vale regalo de 50 euros, una entrada de cine para dos personas, un menú infantil en una hamburguesería de la ciudad y un juguete educativo, éstos últimos facilitados por empresas colaboradoras. La dotación presupuestaria municipal prevista para los vales regalo asciende a 200 euros.

El fallo del jurado tendrá lugar el 3 de diciembre de 2026 y los Reyes Magos entregarán los premios a los ganadores, que leerán sus cartas durante el acto de bienvenida a Sus Majestades, que tendrá lugar el 5 de enero, al finalizar la Cabalgata.

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la cesión de uso en precario, por un periodo de dos años, de un despacho situado en la planta alta del Centro Cívico y Cultural Jiménez de Gregorio a la Asociación Distolexia, un espacio que se destinará a la realización de actividades de orientación, asesoramiento y recursos de apoyo y reeducación.

MESAS ELECTORALES

García-Barroso ha dado cuenta del Pleno extraordinario celebrado este martes para la elección de miembros de las mesas electorales de cara a las elecciones a las Cortes Generales a celebrar el 29 de noviembre de 2026.

Ha indicado que que se ha realizado por sorteo como es preceptivo y las personas seleccionadas comenzarán a recibir las notificaciones próximamente.

El portavoz ha explicado que la estimación actual del censo electoral se sitúa en torno a las 64.000 personas, alrededor de 1.000 personas más, toda vez que se llevó a cabo el proceso de depuración del mismo.

PUENTE VIEJO

Por último, preguntado por la reparación del Puente Viejo, García-Barroso ha señalado que el Ayuntamiento continúa sin recibir información técnica ni compromisos económicos sobre la actuación, que corresponde al Ministerio de Cultura al tratarse de una infraestructura de su titularidad.

El portavoz ha recordado que a mediados de enero se comprometieron a informar al Consistorio sobre la reunión técnica que la directora general de Patrimonio iba a mantener con la empresa encargada de redactar el proyecto. Sin embargo, ha lamentado que, pese a haber reiterado su petición, "todavía no hemos recibido ninguna comunicación".

Asimismo, ha señalado "que tampoco se ha cumplido el compromiso adquirido por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun". "Veremos a ver si hay un nuevo cambio de Gobierno y nos da más noticias al respecto", ha concluido.