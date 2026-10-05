Talavera estrena 6 grandes esculturas cerámicas que combinan técnicas tradicionales con propuestas tridimensionales

Talavera estrena 6 grandes esculturas cerámicas. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha destacado el importante impulso que supone para la cerámica de la ciudad la incorporación de seis nuevas esculturas en la ribera del río, en la zona de la Ronda del Cañillo, dentro de un proyecto que apuesta "por llevar la cerámica a la calle y combinar las técnicas tradicionales con propuestas innovadoras y tridimensionales".

Así se ha pronunciado en la inauguración de la esculturas cerámicas de la Colección Talavera 2025, un proyecto artístico y urbano promovido por el Ayuntamiento en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de Talavera de la Reina, financiado por los fondos Next Generation-EU y el Gobierno de España, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Un plan que engloba además de estas esculturas, otras actuaciones vinculadas al Centro Isla de los Molinos (antigua Hidroeléctrica).

El proyecto, diseñado por Tomás Alía, bajo la dirección de Álvaro Matías en representación de Galería Futura y ejecutado bajo la coordinación del ceramista Gustavo del Pino, establece un hito en la evolución de la artesanía local. Al acto ha asistido el concejal de Medio Ambiente, David Moreno, de cuya concejalía depende este proyecto, además de varios ediles del equipo de Gobierno.

Las esculturas han sido elaboradas por un equipo multidisciplinar de ceramistas y artistas integrado por Javier Arias, Laura Nava, Andrea Tenorio, Isabel Rueda, Gustavo Hernández, Marisa Oliva, Ana Hormigos y Elisa Ming. Las piezas abren un nuevo horizonte para la técnica cerámica talaverana, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

El alcalde ha destacado además que se trata de "uno de los impulsos más importantes de los últimos años" para la cerámica en la calle y ha definido la iniciativa como "innovadora al cien por cien". En este sentido, ha destacado a Tomás Alía como "uno de los diseñadores más importantes a nivel internacional" y "nuestro embajador de la cerámica", así como el trabajo de Álvaro Matías y Gustavo del Pino.

TALAVERA AVANZA EN CERÁMICA

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, David Moreno, ha destacado que "hoy es otro gran día para la ciudad de Talavera", porque "Talavera avanza en cerámica, en lo que es un auténtico museo al aire libre de la cerámica tradicional talaverana".

En este sentido, ha señalado que el proyecto permite cumplir "un reto que nos propusimos como equipo de Gobierno, que era dar un paso más allá de modernidad", pasando "de lo que son los murales, el azulejo plano, a las tres dimensiones, con estas magníficas esculturas para que sean visitadas y disfrutadas por todos los talaveranos y por todos los visitantes".

Respecto a la actuación que se presenta en esta fase, Moreno ha explicado que se han inaugurado cinco piezas escultóricas, aunque una es doble al contener dos murales, un por cada lado.

LA PASIÓN DE TOMÁS ALÍA

Tomás Alía ha explicado que su propuesta parte de su "cariño y pasión" por la cultura y de la convicción de que las ciudades deben vertebrarse a través de ella, "como un eje capaz de aglutinar y generar diálogo entre las personas".

Ha señalado que, al enfrentarse al proyecto, tomó como primera referencia "el paisaje" y "el río", así como la manera en que las personas interactúan con el agua, y quiso rendir homenaje al Patrimonio de la Humanidad que representa la cerámica de Talavera.

Alía ha explicado que buscaba construir esta mirada "de forma tridimensional" para que sirviera para interactuar con el individuo y ha reivindicado la importancia de la creatividad, la belleza y la estética en un momento en el que la inteligencia artificial está cada vez más presente.

En este sentido, ha defendido que hay algo fundamental que debe salir a la calle: que "el ser humano debe relacionarse, debe interactuar". Por ello, las esculturas se han planteado desde la mirada del usuario, de las personas que viven y aman la ciudad, y con el objetivo de que el futuro de la cultura esté relacionado con un lenguaje contemporáneo capaz de conectar especialmente con el público joven.

El diseñador ha explicado que las piezas se han planteado desde la tridimensionalidad y la interacción del individuo con las propias esculturas y que cada una responde a diferentes conceptos y objetivos, como "mirar", "desear", "sanar" y "romper".

Alía ha señalado que toda esta propuesta tiene una dimensión de "poesía creativa" y supone un homenaje a las técnicas y series tradicionales de la cerámica de Talavera, entre ellas la cerámica vidriada, la tricolor y las técnicas del esponjeado, que aparecen representadas, deconstruidas y reinterpretadas.

El objetivo, ha explicado, es que las piezas contribuyan a que "la gente venga a Talavera y que se conviertan en un eje cultural de visitas turísticas y de disfrute para los propios talaveranos", que puedan interactuar con ellas y acercarse a lo que hace singular y única a la ciudad.

MATERIALES NUNCA UTILIZADOS

A renglón seguido Gustavo del Pino ha explicado que se han utilizado materiales "nunca utilizados en la cerámica tradicional de Talavera", al tiempo que se han mantenido las técnicas decorativas tradicionales, el estarcido y el trabajo completamente a mano y de forma artesanal, "utilizando un material pensado para durar".

Ha señalado también que se han realizado planchas y otros elementos que no se habían hecho hasta el momento. Además, ha destacado que todos los procesos utilizados se han realizado con energía "100 por cien verde".

Para garantizar su durabilidad en el espacio público, las esculturas han sido fabricadas en su totalidad con materiales refractarios y gres de alta temperatura, combinados con las técnicas de decoración talaveranas. Esta innovación permite que el patrimonio inmaterial conviva con exigencias técnicas contemporáneas de resistencia mecánica y climática, respetando además los principios medioambientales y las normas ISO correspondientes.

ESCULTURAS

Bajo la denominación 'Mirar', se presentan dos esculturas perforadas y enfrentadas sobre pedestal de hormigón que invitan a la observación mutua, reinterpretando las series históricas de la cerámica Vermiculada (Encaje de Rusia) y Ferroneries o "de Recortes". Cada pieza tiene una altura de más de 2 metros.

'Sanar' engloba la instalación de jarrones que contraponen piezas contemporáneas en gres de alta temperatura con acabados en la Serie Azules de los siglos XVI y XVII (técnicas de jaspeado, esponjado y punteado). Representan los clásicos albarelos o tarros de farmacia redimensionados y recontextualizados a un entorno natural al exterior.

'Desear' es una estructura cúbica de contemplación en cuyo interior, en sus cuatro laterales y resguardados, se pueden apreciar azulejos de repetición con las icónicas series Escamada, Espiral y de Granada. En otro de esos lados vemos una interpretación de los azulejos de los Tercios de Flandes, visibles en el exterior de la Basílica del Prado.

'Romper' es un panel mural en relieve y estructura fragmentada que deconstruye la tradición a través de la Serie Policroma (motivos de montería) y la Serie Renacentista con una escena bíblica. La obra se compone de 36 azulejos de 40 cm por 40 cm fabricados a mano de manera artesanal, en gres de alta temperatura y decorados con la técnica sobrecubierta de Talavera. Están instalados en un muro y cada mural es observable desde un lado del muro,haciendo que la visión del entorno y luz ofrezca una experiencia distinta en cada momento.

Resta por inaugurar 'Dialogar', una fuente de planta triangular y 'Ofrendar' que se dedica a las Mondas, y corresponde con la fuente de la ampliación de los Jardines del Prado.