Talavera incorpora 32 nuevos vehículos de limpieza viaria para hacer una ciudad "más limpia y saludable" - EUROPA PRESS

TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO), 8 (EUROPA PRESS)

La ciudad de Talavera de la Reina cuenta ya con 32 nuevos vehículos de limpieza viaria, una flota que se ha ido incorporado desde el pasado mes de noviembre tras la firma en octubre del nuevo contrato para la limpieza de la ciudad con la empresa PreZero.

Una flota que lleva serigrafiado el lema 'Cuidemos lo que nos une' y el 'skyline' en azul de la ciudad, que ha sido presentada este lunes por el alcalde, José Julián Gregorio, y el de Medio Ambiente, Parques y Hábitat Urbano, David Moreno.

El alcalde de la ciudad ha dado las gracias a la empresa concesionaria por el trabajo que han hecho y que, según ha añadido, es algo que Talavera de la Reina "necesitaba desde hace mucho tiempo".

Así, ha recordado que el Ayuntamiento firmó en octubre del pasado año un contrato de diez años con esta empresa con un presupuesto total de 64,5 millones de euros, lamentando que en los cuatro años de la legislatura anterior "no hubo un contrato de limpieza".

"Estábamos en precario, casi sin maquinaria y nosotros nos propusimos conseguir primero que la hacienda pública de Talavera fuera viable y de esa manera abordar el contrato de limpieza viaria para que la ciudad esté más limpia y más saludable", ha aseverado.

Ha destacado el regidor talaverano que PreZero ha hecho una inversión en maquinaria cercana a los cuatro millones de euros para renovar el cien por cien de la misma porque "no quedaba nada". "Hoy hacemos la presentación, pero los vehículos han venido llegando y trabajando desde noviembre del año pasado y, además, el 30 por ciento de los mismos son eléctricos".

"Este equipo de Gobierno hace un guiño importante al medio ambiente", ha destacado el alcalde, que ha explicado que además de estos 32 nuevos vehículos hay otros que se incorporan a la limpieza de Talavera y que son de inspección, equipos especiales o sopladoras.

También ha tenido palabras para los 122 trabajadores de la limpieza viaria de la ciudad, asegurando que su número se incrementará cuando se produzcan campañas "especiales" como la de la caída de la hoja o las grandes fiestas que se celebran en Talavera.

El alcalde ha pedido a los ciudadanos colaboración respecto a la limpieza de las calles. "Necesitamos de la ciudadanía para que esta ciudad empiece a ser una ciudad considerada por todo el mundo limpia.

Si colaboramos también con nuestra ciudad, vamos a conseguir de Talavera de la Reina la ciudad más eficiente y más saludable de toda Castilla-La Mancha".

COMPROMISO DEL EQUIPO DE GOBIERNO

De su parte, el concejal de Medio Ambiente, Parques y Hábitat Urbano ha destacado que la incorporación de estos vehículos era uno de los compromisos del actual equipo de Gobierno actualizando el contrato de servicio de limpieza que llevaba en prórroga "forzosa nada menos que siete años".

"Frente al anterior equipo de Gobierno que fue incapaz de sacar adelante ese proyecto y esa licitación, este equipo de Gobierno se puso a trabajar desde el primer momento con el contrato más importante de la ciudad y lo ha hecho en un tiempo récord", ha subrayado.

Ha resaltado que el actual Gobierno municipal ha conseguido que este contrato tuviera seguridad económica y jurídica. "Hoy es una realidad ya que tenemos en Talavera a disposición la flota total y eso está haciendo que la ciudad se empiece a poner al día".

Así, ha destacado que desde que se han ido incorporando los vehículos se aprecia cómo está mejorando la limpieza "de todas y cada una de las calles" de la ciudad. "Es un trabajo arduo que va a llevar un tiempo pero se están limpiando los barrios, las calles, las aceras, las medianas de las avenidas, los anillos de las glorietas y todo en su conjunto".

"Es un compromiso cumplido por parte de este equipo de Gobierno porque Talavera lo necesitaba y va a estar al servicio de todos los talaveranos para mejorar la imagen de nuestra ciudad, que era algo muy necesario", ha concluido.