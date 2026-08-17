Talavera inicia la contratación del servicio de mantenimiento de jardines y zonas verdes por más de 6 millones

El portavoz del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha dado luz verde al inicio del expediente de contratación del servicio de mantenimiento de jardines, zonas verdes y espacios municipales de la ciudad. El contrato contempla una cuantía de 6.161.964,79 euros, IVA incluido.

Así lo ha avanzado el portavoz del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso, que ha destacado la importancia de este expediente, que aborda de manera integral el mantenimiento de los jardines y zonas verdes de Talavera dividido en tres lotes.

Según informa el Consistorio, el primero contempla el mantenimiento integral de zona Oeste, Jardines del Prado y piscinas municipales; el segundo corresponde con la poda del arbolado y el tercero con los tratamientos fitosanitarios y herbicidas, ambos con el ámbito de actuación correspondiente al de la unidad municipal de Zonas Verdes.

Además, se ha aprobado también el inicio del expediente de contratación de las obras de reparación y conservación de caminos en el término municipal de Talavera, con un presupuesto de 199.999 euros, IVA incluido.

Los caminos seleccionados para este proyecto por su situación y por el elevado número de usuarios que los utilizan, son el camino del Puntal, el camino de la Cabra, el camino de los Caños, el cordel de Calera y el tramo unión calle San Antonio y calle San Marcos en el barrio de Patrocinio.