Talavera inicia expediente de penalidades a la empresa concesionaria de transporte urbano por reiterados incumplimientos

El Ayuntamiento inicia un expediente de penalidades a la empresa concesionaria del transporte urbano de Talavera. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha acordado iniciar un expediente para la imposición de penalidades a la empresa concesionaria del servicio de transporte público urbano de viajeros ante los reiterados incumplimientos detectados en la ejecución del contrato, después de los numerosos requerimientos realizados por la Administración municipal para que fueran corregidas las deficiencias advertidas.

El alcalde, José Julián Gregorio, ha subrayado que esta decisión responde al compromiso del equipo de Gobierno con la defensa del interés general y con la prestación de unos servicios públicos de calidad, ha informado el Consistorio en un comunicado.

"El transporte urbano es un servicio esencial para miles de talaveranos y no vamos a permitir que su funcionamiento continúe deteriorándose. Nuestra prioridad son los ciudadanos y la correcta prestación de un servicio del que dependen cada día para acudir a sus centros de trabajo, educativos, sanitarios o para desarrollar su vida cotidiana", ha señalado.

Durante los últimos meses, la Concejalía de Transporte Público ha realizado un seguimiento permanente de la ejecución del contrato mediante reuniones con la empresa concesionaria, representantes de los trabajadores, asociaciones vecinales y colectivos afectados, además de efectuar numerosos requerimientos para que se corrigieran las incidencias detectadas.

Sin embargo, continúan registrándose reclamaciones de los usuarios por retrasos reiterados, expediciones que no llegan a prestarse, falta de disponibilidad de vehículos, deficiencias en el mantenimiento de la flota, ausencia de actualización de horarios en marquesinas y paradas, así como otras incidencias que afectan directamente a la calidad del servicio y ocasionan importantes perjuicios a los ciudadanos.

La concejal de Transporte Público, Macarena Muñoz, ha explicado que el Ayuntamiento "ha demostrado durante estos meses una absoluta voluntad de colaboración y diálogo con la empresa, concediendo el tiempo necesario para corregir las incidencias detectadas".

No obstante, ha añadido que "cuando los incumplimientos persisten y quienes terminan pagando las consecuencias son los vecinos de Talavera, esta Administración tiene la obligación de actuar con firmeza. Nuestro compromiso es con los ciudadanos y con la correcta prestación de los servicios públicos; no vamos a mirar hacia otro lado mientras continúen produciéndose situaciones que perjudican diariamente a los usuarios del transporte urbano".

Desde el Ayuntamiento recuerdan que la empresa adjudicataria está obligada a cumplir de manera estricta todas las condiciones recogidas en el contrato, tanto en lo relativo al mantenimiento de la flota como a la regularidad del servicio, la información facilitada a los usuarios y la adecuada atención a las necesidades de movilidad de la ciudad.

La incoación del expediente de penalidades constituye un mecanismo previsto tanto en el contrato como en la legislación de contratación pública para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contratista y salvaguardar el interés público.

Asimismo, el Consistorio continuará ejerciendo un control exhaustivo sobre la ejecución del contrato y seguirá requiriendo a la concesionaria la adopción inmediata de las medidas necesarias para restablecer la normalidad del servicio y corregir las deficiencias existentes.

En este sentido, el alcalde ha reiterado que el Ayuntamiento utilizará "todos los instrumentos que nos otorgan el contrato y la legislación vigente para exigir el estricto cumplimiento de las obligaciones de la concesionaria". "Nuestro único objetivo es garantizar a los talaveranos un transporte público seguro, eficaz, accesible y de calidad", ha concluido.