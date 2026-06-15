Talavera ofrecerá visitas guiadas gratuitas al primer recinto amurallado de la ciudad los días 21 y 28 de junio

Cartel de la actividad. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La edil de Turismo de Talavera de la Reina, Gelen Delgado, ha avanzado que a través de la Concejalía de Turismo y la Concejalía de Artesanía, se pone en marcha una nueva propuesta de divulgación patrimonial bajo el título 'Descubre la Muralla', una iniciativa que ofrecerá visitas guiadas gratuitas al primer recinto amurallado de la ciudad y a algunos de sus espacios más emblemáticos.

Las rutas, gestionadas por la empresa especializada Visitas Talavera, se celebrarán los domingos 21 y 28 de junio, con salida a las 10.00 horas desde el Museo Etnográfico de Talavera, y permitirán a los participantes conocer de cerca la historia, evolución y singularidades arquitectónicas de las fortificaciones talaveranas.

A lo largo del recorrido, los asistentes descubrirán el origen de la muralla, sus diferentes fases constructivas y diversos elementos arqueológicos integrados en sus lienzos, entre ellos materiales reutilizados procedentes de épocas anteriores. Como principal atractivo, la actividad incluye el acceso a los tramos recuperados de la muralla situados en El Charcón y El Salvador, espacios habitualmente restringidos al público.

Esta iniciativa forma parte del compromiso municipal por acercar el patrimonio histórico a vecinos y visitantes, fomentando el conocimiento y la conservación de uno de los conjuntos monumentales más representativos de la ciudad, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Debido a las características de los espacios visitables y a la normativa de seguridad y accesibilidad vigente, las plazas son limitadas. Las reservas permanecerán abiertas desde hoy lunes 15 de junio de 2026 en la Oficina de turismo o través del teléfono 925 82 63 22.