Talavera se pertrecha ante la borrasca 'Francis', que no modifica la celebración de la cabalgata de Reyes

Reunión del protocolo de actuación ante la borrasca 'Francis'. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha presidido la reunión de coordinación donde se ha previsto el protocolo de actuación ante la borrasca 'Francis', que vendrá acompañada de un temporal de bajas temperaturas, heladas, posibles nevadas y viento.

A la reunión han asistido miembros de Policía Local, Protección Civil y de la empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria, Prezero, además de los concejales de Seguridad Ciudadana, Macarena Muñoz y de Servicios Generales, Benedicto García, para coordinar todos trabajos a realizar ante la llegada de la borrasca.

Según informa en nota de prensa el Consistorio, el alcalde ha señalado que Policía Local coordinará las actuaciones a realizar con Protección Civil para esparcir la sal que sea necesaria ante las heladas y posible nevadas.

No obstante, la empresa Prezero ya ha comenzado la distribución de sal en varios puntos de la ciudad como el puente Reina Sofía o la zona de Talavera Ferial (mercadillo) y además el Ayuntamiento dispone de una nueva máquina expendedora de sal.

Por otra parte, José Julián Gregorio ha explicado que también se ha solicitado ayuda a la Diputación de Toledo por si fuera necesaria más sal, y al Consorcio Provincial de Bomberos en caso de que se precisen más efectivos ante cualquier incidencia que se registre y que necesite de su intervención.

CABALGATA SIN CAMBIOS

La Cabalgata de los Reyes Magos no sufrirá ningún cambio y mantiene el horario previsto; a las 18.00 horas tendrá lugar la recepción de los Reyes Magos en la Basílica de Nuestra Señora del Prado.

Por último, los niños ganadores del XIX Certamen de cartas a los Reyes Magos leerán sus peticiones a Sus Majestades, quienes entregarán los premios de los distintos concursos y saludarán a todos los niños de la ciudad.