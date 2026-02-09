Talavera pide al Gobierno central y regional ser zona catastrófica por la "magnitud de los perjuicios"

El alcalde de Talavera, José Julián Gregorio - AYTO TALAVERA

TOLEDO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha avanzando que ha solicitado formalmente al ministerio de Interior, de Transición Ecológica y al Gobierno de Castilla-La Mancha que inicien los trámites para declarar a la ciudad como zona "gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil" --zona catastrófica--, así como la adopción de medidas "extraordinarias" que permitan la reparación de los daños y la recuperación de la normalidad en la ciudad.

Según informa el Consistorio, el regidor ha indicado que ya ha remitido sendas cartas para que se inicien de manera formal "y con la mayor urgencia posible" estos trámites, dado que las inundaciones han causado "importantes daños materiales en viviendas, infraestructuras públicas, explotaciones agrícolas, comercios y servicios esenciales".

"Esta declaración resultaría esencial para poder articular ayudas directas a los afectados, apoyar a los sectores económicos damnificados, rehabilitar infraestructuras y reforzar las actuaciones de prevención ante futuros episodios similares", reza en el escrito que el regidor ha dicho haber remitido a las administraciones.

"La magnitud de los perjuicios supera claramente la capacidad de respuesta de esta administración local y está generando un impacto social y económico de gran alcance", ha añadido.

ACTUACIONES DEL AYUNTAMIENTO

Por otra parte, Gregorio ha adelantado que el Ayuntamiento pretende iniciar una serie de actuaciones "para que esto no vuelva a ocurrir" y ha explicado que una de sus prioridades como alcalde "ha sido evitar los encharcamientos", que en muchas calles de la ciudad se han conseguido.

En ese sentido, ha defendido que la urbanización Virgen del Prado, conocida como los chalés de Gil, "no se ha vuelto a inudar" gracias a la intervención del Ayuntamiento, como tampoco ha habido inundaciones en la calle Carpinterios, gracias a los trabajos realizados en diferentes imbornales de la ciudad.

Dicho esto, ha añadido que a los vecinos afectados por las inundaciones, además del apoyo que están recibiendo por los servicios de emergencias, el Consistorio les va a seguir ayudando a limpiar sus garajes cuando comience el vaciado de agua.

LA JUNTA NO NOS HA ENTENDIDO

En otro orden de cosas, José Julián Gregorio ha agradecido la ayuda recibida por parte de la Diputación con los Bomberos del Consorcio Provincial y también de los del Infocam de la Junta, si bien, ha comentado que el Gobierno regional quizá "no haya entendido o no quieran ver que la situación es complicada y nos vienen tres días más de lluvias".

Dicho esto, ha manifestado "haber echado de menos" más reuniones del CECOP, ya que sólo hubo una el pasado sábado, y las que se están manteniendo son a nivel local, en el CECOPAL que convoca el alcalde a diario.

"Desde el Ayuntamiento estamos trabajando muchísimo", ha dicho el alcalde, que ha avanzado que "cuando todo esto pase" se llevarán a cabo actuaciones para evitar episodios de inundaciones como el que vive la ciudad en la actualidad.

"Y vamos a pedir ayuda", ha terminado añadiendo, como ya le trasladó el sábado al presidente autonómico, Emiliano García-Page, en la reunión del CECOP.