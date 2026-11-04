Talavera presenta su nueva Mesa por el Empleo con la colaboración con 23 entidades para mejorar la empleabilidad

Talavera impulsa un espacio de colaboración con 23 entidades para mejorar la empleabilidad. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La edil de Discapacidad del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Julia González, ha participado en la presentación pública de la Mesa por el Empleo, un espacio de colaboración que reúne a 23 entidades y agentes sociales, formativos, empresariales, sindicales y públicos con el objetivo de trabajar conjuntamente para mejorar la empleabilidad y favorecer nuevas oportunidades laborales en la ciudad.

González ha subrayado la necesidad de trabajar de forma coordinada, compartir recursos y experiencias y dar respuesta a las necesidades reales de las personas que buscan una oportunidad laboral, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Asimismo, ha destacado la importancia de sumar esfuerzos y establecer vías de colaboración entre las distintas entidades para avanzar hacia un mercado laboral más inclusivo, en el que todas las personas tengan las mismas oportunidades de acceso al empleo.

La Mesa por el Empleo nace precisamente con esa finalidad: favorecer la coordinación de los recursos existentes en el territorio, detectar necesidades, intercambiar experiencias y generar propuestas que contribuyan a mejorar la empleabilidad y las oportunidades de inserción laboral en Talavera.

Este espacio está integrado por un total de 23 entidades y organizaciones de diferentes ámbitos, Accem, alganda, Amiab, ASC Aurelio de León, Atandi, Autoescuela Tajo, Cámara de Comercio, Cáritas, Centro de la Mujer, Cocemfe, CCOO, Cruz Roja, Forplan, Inserta Empleo (Fundación ONCE), Fundación Secretariado Gitano, Fundación Madre de la Esperanza, Fundación Semillas, IPETA, Médicos del Mundo, SER Apoyo (Marillac), Turinova y UGT.

Con la puesta en marcha de esta Mesa se pretende consolidar un espacio estable de diálogo y cooperación que permita aprovechar las capacidades y conocimientos de cada una de las entidades participantes, impulsando iniciativas conjuntas y avanzando hacia un modelo de empleo más accesible, inclusivo y adaptado a las necesidades de la ciudadanía.