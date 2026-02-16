Talavera reabre sus parques municipales, mientras mantiene todavía algunas calles cortadas al tráfico

El alcalde de Talavera en la reunión del Cecopal. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 16 Feb. (EUROPA PRESS) - Los parques municipales de Talavera de la Reina reabren este lunes, mientreas desde Medio Ambiente se continúa con la revisión de todos, a fin de reponer las especies que han sido dañadas por el temporal.

No obstante, según informa el Consistorio, aun perermanecen cortadas al tráfico las calles Entretorres con Olivares; Marqués de Mirasol con Almanzor hasta esquina con Luis Jiménez; Mula; Cristo de la Salud; Fernando de Rojas, a la altura de Plaza del Salvador; el callejón Ideal, a la altura del poeta Rafael Morales en sentido calle Mula, calle Bancaleros y Santa Lucía, que se cerró por grieta en una vivienda.

El alcalde, José Julián Gregorio, tras la reunión del Cecopal ha avanzado que la empresa PreZero prosigue con las labores de limpieza para quitar el lodo y el barro de las calles que han sufrido las inundaciones, para que poco a poco "Talavera vuelva a la normalidad".

En esta reunión, el regidor ha trasladado al resto de miembros que la Junta ha informado de que que el Pricam ha pasado a fase de Emergencia Situación Operativa 1 en toda la región.

Por otra parte, algunos garajes continúan inundados y bomberos prosiguen con sus labores de achiques de agua, así como el resto de servicios de emergencias que también continúan trabajando para restaurar la calles a la mayor celeridad posible.

Los Servicios Generales municipales comienzan hoy a recoger los sacos de arena (casi 3.000) que se repartieron por las viviendas afectadas por las inundaciones.

De la misma manera, se comenzarán a retirar pasarelas y a instalar contenedores especiales cuando las calles estén despejadas para que los vecinos depositen sus enseres y puedan comenzar con las labores de limpieza de sus viviendas.