Talavera recupera la emblemática carrera 'Vuelta Al Casco' que se celebrará el próximo 8 de diciembre

TOLEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes de Talavera de la Reina, Antonio Núñez, ha presentado este martes la XXX edición de la Carrera Vuelta al Casco, una prueba "emblemática, muy querida por la ciudadanía y una de las más históricas del atletismo popular talaverano", que tendrá lugar el próximo 8 de diciembre a las 11.00 horas, organizada por la Asociación de Vecinos San Jerónimo, del Casco Antiguo de Talavera de la Reina.

Así lo ha hecho en rueda de prensa acompañado por Jesús Laborda, nuevo presidente de la asociación organizadora, y Luis Miguel Alonso, responsable de organización de la carrera, donde ha destacado que la jornada es "especialmente feliz", ya que supone recuperar una competición que llevaba años sin celebrarse y que ha formado parte de la tradición deportiva y social de la ciudad desde sus primeras ediciones, cuando apenas reunía medio centenar de participantes.

Núñez ha avanzado que la edición de este año mantiene "el espíritu popular y el formato tradicional de la prueba", por lo que no contará con cronometraje por chip, "y además presenta un recorrido renovado de vuelta única y aproximadamente 6,1 kilómetros".

El edil ha reiterado el apoyo firme de la Concejalía de Deportes, "como no podría ser de otra manera en una prueba que forma parte de la identidad de Talavera, y que colabora en la promoción de nuestro patrimonio histórico".

Asimismo, se ha puesto en valor el trabajo de la Policía Local, que permitirá garantizar la seguridad en un recorrido condicionado por la actual imposibilidad de utilizar el Puente Viejo, lo que ha obligado a actualizar el itinerario manteniendo las dos señas esenciales de las últimas ediciones: recorrer el casco antiguo y cruzar el río.

La carrera mantiene la tradición de celebrarse el 8 de diciembre, aunque la nueva directiva de la asociación estudiará en el futuro posibles cambios de fecha para facilitar una mayor participación y una experiencia diferente del barrio, incluso contemplando una edición nocturna en época estival.

La prueba en categoría absoluta arrancará y terminará en la Plaza del Pan con un circuito urbano, básicamente llano y asfaltado. La categoría cadete hará su salida a las 11.00 horas con la carrera absoluta, pero tendrán un recorrido más corto de unos 3,5 kilómetros aproximadamente. Por último, las carreras de infantiles y alevines, se llevarán a cabo tan solo por el Caso Antiguo y los benjamines y prebenjamines harán el recorrido por el interior de la Plaza del Pan.

Las inscripciones ya están abiertas en la web de la Asociación de Vecinos San Jerónimo y en Rock Sport. La entrega de dorsales se realizará el domingo 7 de diciembre en el Mercado de Abastos, además de en una instalación municipal aún por confirmar en la mañana del día 8, durante las dos horas previas al inicio de la prueba.

Los participantes recibirán un botellero conmemorativo con el logo de la prueba y del casco antiguo. Además, los 20 primeros clasificados serán premiados con un trofeo cerámico, símbolo de la identidad talaverana.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento y la organización invitan a toda la ciudadanía a "disfrutar del deporte, del patrimonio histórico y del ambiente festivo que cada edición ofrece la Vuelta al Casco", consolidando una cita que vuelve para recuperar el esplendor de una de las carreras más representativas de la ciudad.