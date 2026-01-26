Talavera de la Reina adjudica la restauración del retablo de la Basílica por 280.000 euros

El portavoz del Ayuntamiento de Talavera, Jesús García-Barroso. - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA

TOLEDO 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Jesús García-Barroso, ha avanzado que se ha aprobado la adjudicación del contrato de servicio para la restauración del retablo mayor y las pinturas de las pechinas de la Basílica de Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina, que ha recaído en la UTE Insitu Conservación y Restauración SL por 280.978,78 euros.

En rueda de prensa, ha explicado que en Junta de Gobierno se ha aprobado la clasificación y propuesta de adjudicación del contrato de servicio de inmovilización, retirada y traslado al depósito municipal de vehículos de Talavera de la Reina, a favor de la empresa Setex Parking SA, por un importe con IVA incluido de 1.031.632,94 euros.

A su vez, ha salido adelante la novena certificación del contrato de obra de conservación y puesta en seguridad del Claustro de los Comunes (Casa de los Canónigos) del antiguo Monasterio de Santa Catalina de Talavera de la Reina, por valor de 12.710,22 euros (IVA incluido), según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

También se ha aprobado la clasificación y propuesta de adjudicación del contrato de servicio de vigilancia de los parques periurbanos de Los Sifones y El Vivero, así como de los espacios naturales del embalse de la Portiña y la dehesa de Valdellozo, a favor de la empresa Vettonia Seguridad SA, por in presupuesto IVA incluido de 414.512,99 euros.

La Junta de Gobierno ha dado luz verde a la adjudicación del contrato mixto de suministro para la adquisición de juegos, incluida su instalación "in situ", y obra de adecuación de parques infantiles de Talavera de la Reina, que ha recaído en la empresa Mobiliario Urbano y Parques de Castilla SL, con un importe IVA incluido de 47.044,86 euros.

García-Barroso ha informado de la aprobación de la adjudicación del contrato mixto de suministro e instalación de 52 parquímetros con retirada de los antiguos y servicio de mantenimiento de plataforma y software para el servicio de estacionamiento regulado de vehículos de tracción mecánica en las vías municipales de Talavera de la Reina. El contrato se ha adjudicado a la empresa Blinkay Mobility S.L por 350.900 euros IVA incluido.

Por otra parte, el portavoz ha informado de la aprobación de la tercera modificación en las estipulaciones: tercera, octava, novena y decimosexta del convenio de cooperación económica entre la Diputación Provincial de Toledo y el Ayuntamiento de Talavera de la Reina para la realización de inversión de rehabilitación Patrimonio Histórico "Recuperación del antiguo claustro de los comunes y consolidación y rehabilitación Casa de los Canónigos", ampliando el plazo para su debida terminación y justificación al 1 de septiembre de 2026.

Además, ha salido adelante la segunda modificación en las estipulaciones: tercera, novena, décima y decimoséptima del convenio de cooperación entre la Diputación Provincial de Toledo y el Ayuntamiento de Talavera de la Reina para el desarrollo del programa 2024 de la conservación interior de la Basílica de Nuestra Señora de Prado, ampliándose el plazo hasta el 31 de marzo de 2027.

Jesús García-Barroso ha informado de que en Junta de Gobierno se han aprobado también las bases reguladoras y la convocatoria del concurso de disfraces destinado a los colegios de Talavera con motivo de la festividad de Carnaval 2026, que contempla premios que ascienden en su totalidad a 1.500 euros. El primero estará dotado con 800 euros, el segundo con 500 euros y el grupo más numeroso por temática podrá ganar 200 euros. El plazo de presentación de solicitudes expirará el 9 de febrero.

TRÁMITE URGENTE

En trámite urgente se ha aprobado la aceptación de unos bienes que son cedidos por 10 años por parte de la Subsecretaría de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que son 5 ordenadores de sobremesa, un portátil y un sistema de videoconferencia a favor de la unidad de Consumo en Talavera de la Reina.

También se ha aprobado un contrato mixto de suministro en régimen de alquiler de una plataforma Cloud para la gestión de recursos humanos en el Ayuntamiento de Talavera y sus organismos autónomos, que ha recaído en la empresa Soluciones Avanzadas Informática Aplicada SL, por un importe de 258.042,47 euros.