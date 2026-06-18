Talavera de la Reina celebra la Noche de San Juan el 23 de junio en la Plaza Volada

Presentación de la Noche de San Juan. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Festejos de Talavera de la Reina, María Pilar Guerrero, ha animado a talaveranos y visitantes a disfrutar de la programación de la Noche de San Juan, que se celebrará el próximo 23 de junio y que este año cambia de ubicación para desarrollarse en la Plaza Volada, también junto al río.

En rueda de prensa, la concejal ha estado acompañada por José Luis Prado, en representación de la Asociación Cultural Mercado de San Jerónimo, que junto con la Asociación de Vecinos San Jerónimo colaboran en las actividades organizadas para esta celebración, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Asimismo, ha destacado la participación del Club de Piragüismo Talavera Talak, cuyos miembros ejercerán de maestros de ceremonias y protagonizarán uno de sus momentos más emblemáticos. En este sentido, ha explicado que los palistas volverán a portar el fuego de San Juan desde las aguas del Tajo hasta la hoguera, "manteniendo viva una tradición que une a la ciudad con su río y que forma ya parte inseparable de esta noche mágica".

La concejal ha señalado que "en nuestra ciudad, la Noche de San Juan representa una ocasión especial para compartir, para dejar atrás lo viejo y recibir con esperanza lo nuevo", por lo que ha invitado a vecinos y visitantes a vivir esta celebración "con alegría, respeto y responsabilidad".

La programación dará comienzo a las 22.00 horas con la actuación del grupo talaverano Play80, que ofrecerá un recorrido por algunos de los grandes éxitos de las últimas décadas a través de un repertorio de versiones para todos los públicos.

Posteriormente, a las 23.00 horas, tendrá lugar la intervención de los maestros de ceremonias, papel que este año desempeñarán miembros del Club de Piragüismo Talavera Talak. Una vez recibido el fuego de San Juan, se procederá al encendido de la hoguera, símbolo de renovación, buenos deseos y bienvenida al verano.

Tras el encendido, los asistentes podrán participar en los tradicionales rituales asociados a esta noche, depositando sus deseos y aquello que quieran dejar atrás para que el fuego los transforme simbólicamente. La celebración continuará con el paso bajo la rama de higuera y los tradicionales chorros de agua, costumbres ligadas a la purificación, la buena suerte y la renovación.

La oferta de la noche se completará con la presencia de varias food trucks, entre ellas Bendita Burguer y La Alternativa, que ofrecerán diferentes propuestas gastronómicas durante toda la celebración.

NOVEDADES

Además, Guerrero ha destacado una de las novedades de esta edición: "Este año incorporamos una novedad pensada para que vecinos y visitantes disfruten aún más de la celebración: ofreceremos sangría y un pequeño aperitivo a los asistentes". También ha indicado que habrá una fuente tradicional con agua potable, sumándose al ambiente festivo de la noche.

Por último, la concejal ha agradecido la implicación de todos los servicios que hacen posible el desarrollo de esta celebración y ha trasladado su reconocimiento a Cruz Roja, Protección Civil, Policía Local, Bomberos, Servicios Generales y al Equipo de Festejos por su trabajo y coordinación.

"Gracias a todos ellos, Talavera volverá a vivir una Noche de San Juan segura, participativa y llena de tradición, convirtiendo una vez más esta celebración en un punto de encuentro para toda la ciudad".

La concejal también ha recordado la importancia de seguir unas recomendaciones básicas de seguridad, como evitar el uso de fuegos artificiales caseros, respetar las zonas habilitadas para hogueras, cuidar del entorno natural y no dejar residuos, así como seguir en todo momento las indicaciones de los cuerpos de seguridad y emergencia.

Por su parte, José Luis Prado, ha recordado que las personas que se animen a saltar la hoguera deben hacerlo más de una vez, en número impar y la persona estará protegida de la caída de un rayo y de la picadura de víbora.