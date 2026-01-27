Talavera y San Francisco del Rincón (México) inician una cooperación económica y cultural

El alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, y el presidente municipal de San Francisco del Rincón (México), Toño Marún. - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA

TOLEDO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha firmado con el presidente municipal de San Francisco del Rincón (Guanajuato-México), Toño Marún, un protocolo de colaboración con Talavera para alcanzar acuerdos económicos y culturales, con "la voluntad de fortalecer lazos de amistad entre ambas ciudades es muy importante para reforzar nuestras respectivas economías".

Así se ha pronunciado este martes tras la firma que ha tenido lugar en el Ayuntamiento y a la que ha asistido el edil de Cultura, Enrique Etayo, y que es una continuación de los contactos iniciados en la pasada edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se clausuró el pasado domingo.

Al alcalde se le ha hecho entrega un diploma de la revista AireLibre en la que se destaca que la cerámica talaverana es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En la firma ha quedado patente que tanto Talavera como San Francisco del Rincón "comparten valores históricos, culturales y sociales que constituyen una base sólida para el establecimiento de relaciones de cooperación institucional".

Tanto es así que existe una voluntad común de fortalecer los lazos de amistad entre ambas comunidades, "fomentando el intercambio cultural, artesanal, turístico y económico, en beneficio del desarrollo local y de sus ciudadanos".

Este protocolo abre la puerta a un posible hermanamiento, teniendo en cuenta que Talavera es reconocida históricamente como la 'Ciudad de la Cerámica', y que la tradición cerámica conocida como 'Talavera' en México tiene su origen en las técnicas y métodos introducidos desde España en el siglo XVI.

Por otra parte, San Francisco del Rincón es uno de los principales centros de producción artesanal e industrial de piel en México, especialmente en los sectores del calzado y la sombrerería.

Las tradiciones populares, fiestas y expresiones culturales de ambas localidades representan un activo fundamental para el fortalecimiento de la identidad y el turismo cultural y el impulso al comercio local, la artesanía y la pequeña y mediana empresa "es un objetivo prioritario para ambas administraciones municipales".

ACUERDOS

Talavera y San Francisco del Rincón pretenden promover la cooperación institucional, cultural, artesanal, turística y económica, a través de acciones conjuntas y sostenidas en el tiempo.

Así, se impulsarán los intercambios culturales y artesanales para favorecer la alternancia de conocimientos, técnicas y experiencias entre artesanos de la cerámica, con especial atención a la tradición de Talavera.

Se promoverán exposiciones conjuntas, encuentros de artesanos y proyectos de difusión cultural, así como se desarrollarán acciones conjuntas de promoción del patrimonio histórico de ambos municipios.

De la misma manera se favorecerá el intercambio cultural y la difusión de tradiciones populares, incluyendo la participación simbólica en festividades representativas como Las Mondas, y se apostará por el contacto entre instituciones y organismos de fomento económico para el impulso de misiones comerciales y oportunidades de internacionalización.

El apoyo a la promoción del comercio local, la artesanía y las pequeñas y medianas empresas, es otro de los objetivos de este protocolo.