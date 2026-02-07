Talavera vive una situación "complicada" por los arroyos y cuenta con 15 viviendas afectadas por inundaciones

CECOPAL de Talavera - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA

TOLEDO 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha reconocido que la Ciudad de la Cerámica vive una situación "complicada" debido a que los arroyos que atraviesan la ciudad "están prácticamente desbordados" y el nivel freático "es de unos pocos centímetros", aunque sigue enviando un mensaje de "calma, tranquilidad y sosiego porque los servicios de emergencia están actuando con la mayor celeridad posible".

Así se lo ha trasladado al presidente de la Junta, Emiliano García-Page en la reunión telemática del CECOP (Centro de Coordinación Operativa en el que han participado los miembros del CECOPAL de Talavera para actualizar los datos tras las intensas lluvias de la borrasca Marta que acaba de entrar en el país; unas lluvias que van a proseguir como han informado desde la AEMET, que arrojan unas previsiones de 40 litros en 24 horas.

Gregorio ha precisado que hay alrededor que 15 viviendas afectadas por inundaciones y ha resaltado "el impresionante" trabajo realizado por los servicios de emergencias en la ciudad para ayudar a estas familias ante esta "complicada situación".

También ha adelantado que la Portiña sigue siendo "el más conflictivo" porque está descargando agua al no tener capacidad para contenerla".

El alcalde le ha adelantado a Page que envió un escrito solicitando al INFOCAM ayuda para los bomberos en el achique de agua, a lo que el presidente le ha mostrado su colaboración y también le ha adelantado que pedirá la colaboración de la Junta para conseguir fondos europeos con los que modernizar la presa de la Portiña.

A día de hoy las mayores complicaciones se siguen encontrando en los arroyos que circulan por debajo de la ciudad, como ya ha adelantado el alcalde, que han provocado inundaciones en algunas calles de la ciudad. Continúan inundadas las calles Entretorres, Hilanderas y Grisetas, Templarios en su mitad inferior.

El Ayuntamiento mantiene cortes de tráfico "por precaución" (hasta nuevo aviso) de las calles San Martín, Mula con callejón Ideal, Bancaleros, Cristo de la Salud y un tramo de Portiña del Salvador (desde calle Luis Jiménez a calle San Clemente sentido Badajoz).

El alcalde ha insistido en la permanente vigilancia que está realizando el Ayuntamiento con los servicios de emergencia, con Policía Local, Protección Civil, y Policía Nacional en los arroyos y caminos de la zona de Talavera, y el fin de semana se han reforzado las patrullas de la Policía Local.

Por otra parte, los Servicios Generales del Ayuntamiento continúan repartiendo bombas de achique, en dos días se han repartido 2.744 sacos de tierra en todas las viviendas ubicadas en las zonas inundables y todo el fin de semana estarán retenes de electricistas y electromecánicos para ayudar a todos los vecinos que lo necesiten.

Desde el jueves 5 de febrero, las instalaciones del polideportivo José Ángel de Jesús Encinas se pusieron a disposición de los vecinos que necesitasen asearse y que tuvieran problemas con el agua en sus viviendas, "pero nadie hizo uso de ellas", ha informado el alcalde.

También se prohibió el acceso a todos los parques públicos de las zonas de los Sifones, el Paredón, o Madre de la Esperanza y a los pasos inferiores de la ribera del Tajo, que permanecerán cerrados hasta nuevo aviso.

El alcalde, asimismo, ha explicado que el Tajo discurre en Talavera con un caudal similar al de la jornada de ayer, según ha informado la Confederación Hidrográfica del Tajo. El río continúa en nivel rojo. "pero está monitorizado y controlado", y el alcalde sigue llamando a la calma, a la tranquilidad y a la prudencia".

RECOMENDACIONES

Si hay garajes inundados, que los propietarios no bajen a por sus coches, y que no usen ascensores, porque pueden quedarse encerrados mientras sube el agua o que se corte la luz "y que haya que lamentar una pérdida de una vida humana".

Sigan siempre las indicaciones de los técnicos de emergencias de Protección Civil y de Bomberos.