Talleres, juegos, conciertos y actividades intergeneracionales, este domingo en el encuentro 'Toledo Somos Familia'

TOLEDO 19 May. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de 'Toledo Somos Familia' se celebrará este domingo, día 25, a partir de las 11.30 horas, en el Parque de las Tres Culturas de la capital regional, y contará con una amplia variedad de actividades, entre las que figuran castillos hinchables, talleres, música y juegos y el concierto del artista Ismael Dorado, además de una comida popular y una sobremesa con DJ.

La concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, ha presentado este lunes este encuentro en una rueda de prensa, donde ha destacado que el año pasado fue un éxito ya que casi mil personas acudieron a la cita, en la que distintas entidades del tercer sector expusieron pequeños talleres de sensibilización, de concienciación de las actividades que cada una de estas entidades realiza.

Asimismo, ha agradecido a las entidades que participarán las acciones que van a llevar a cabo, dirigidas a las familias, a lo largo del día. De este modo habrá actividades de deporte inclusivo, como la petanca, o distintos circuitos de sillas de ruedas, que va a organizar Apace; un karaoke familiar, un juego de preguntas y un bingo popular a cargo de la Asociación 'Bolo-Bolo'; y actividades lúdicas de juegos tradicionales a cargo de Socializa60, que es una entidad que agrupa a distintas asociaciones de mayores de la capital regional.

Sobre esta asociación, Illescas ha señalado que como el objetivo es que la actividad se enmarque como un encuentro intergeneracional, han propuesto realizar juegos clásicos como la goma, la cuerda, la petanca y el pañuelo, recordando todos esos juegos que "hicimos de pequeños y que los abuelos quieren que no se pierdan y que continúen, desde luego, en la memoria y a cargo de los más pequeños".

Continuando con las asociaciones participantes, Cruz Roja llevará a cabo diversos juegos en familia, con paracaídas y una actividad denominada 'El Rosco de la vida. La convivencia, la paz y la familia'; Alcer pondrá mesas informativas en las que va a concienciar sobre la donación de órganos y sobre la enfermedad renal crónica, entre otras; la Asociación de Familias Numerosas de Toledo realizará un 'escape room' para toda la familia; y Red Alimenta pondrá una mesa informativa y un espacio solitario de economía circular.

OBRA DE TEATRO Y JUEGOS DEPORTIVOS ADAPTADOS

Además, se estrenará una obra de teatro por parte del grupo de teatro Mima Down y Mimo Down, que es un grupo constituido con personas con síndrome Down y con discapacidad intelectual. También habrá una exhibición del grupo Kárate Down de Toledo.

Por otro lado, la ONCE realizará juegos deportivos adaptados con lanzamientos a ciegas de penaltis, así como el taller 'Pon tu nombre en braille'; Accem realizará una actividad de realidad virtual sobre proyectos migratorios de familias y para los más pequeños realizará también un juego de bolos; Adace tendrá su mercadillo solidario; APAT pondrá un juego de rayuela y pictogramas y también habrá una clase grupal de zumba.

De su lado, Cecap realizará un taller de pintura espontánea; Afanion pondrá una mesa informativa con diversos productos de la asociación; Cáritas hará talleres infantiles y pintacaras; el Consejo de Participación Infantil y Adolescente pondrá una mesa informativa de sus actividades; y Apanas también va a realizar una mesa de sensibilización.

"Lo que habrá es un día de convivencia, de familia, de integración, un día inclusivo y mucha diversión, música y fiesta para todos. Así que hay que animarse y animo a todas las familias, a todas las personas que quieran acercarse al Parque de las Tres Culturas", ha concluido Illescas.