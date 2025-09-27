Los tambores de Hellín participarán en el acto inaugural de la Conferencia Mundial de Cultura de la Unesco en Barcelona

ALBACETE, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de tamborileros de Hellín participará el próximo martes, 30 de septiembre, en el acto inaugural de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible de la Unesco (Mondiacult), que reunirá en Barcelona a representantes de 194 estados miembros.

Según ha informado a Europa Press la Asociación de Peñas y Tamborileros de la Semana Santa de Hellín --declarada de Interés Turístico Internacional-- en un comunicado, serán un total de 55 personas las que participarán en este acto, que se celebrará en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB).

Los representantes hellineros, que contarán con la presencia del concejal de Semana Santa, Armentario López y el presidente de la Asociación, José Luis Jiménez, intervendrán de 9.30 a 10.00 horas.

En la actuación hellinera está previsto que se reproduzcan toques tradicionales de la ciudad como el cuartel con cornetas y tambores, además de los toques de tambor típicos --'Racataplan', 'Que me la han tentao', 'Ha dicho mi madre que me dé usted un pan', 'Como rambla', y 'La raspa'-- y algunos "piques" de tamborileros virtuosos.

Como recuerda la Asociación, el Ministerio de Cultura ha seleccionado a Hellín para este evento, que se desarrollará entre el día 29 de septiembre y el 1 de octubre, por ser una de las manifestaciones artísticas populares que han recibido la denominación de ser Patrimonio Intangible de la Humanidad por la Unesco.

Durante tres días se constituirá una agenda mundial para la Cultura y para el seguimiento de los objetivos definidos en la anterior edición, celebrada en México en 2022 y firmada por 150 Estados.

En Mondiacult 2025 se presentará el Primer Informe Mundial sobre el Estado de la Cultura y se perseguirá un doble gran objetivo: defender la Cultura como Bien Público Global y promover la creación de un Objetivo de Desarrollo Sostenible específico para la Cultura.