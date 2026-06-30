Tángano, billa, calva o bolo conquense regresan a Cuenca en un circuito de juegos tradicionales que cumple 39 ediciones

Diputación de Cuenca impulsa la XXXIX Competición de Juegos y Deportes Tradicionales - DIPUTACION DE CUENCA

CUENCA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Cuenca ha presentado esta la XXXIX Competición Provincial de Juegos y Deportes Tradicionales, un circuito consolidado en el calendario deportivo provincial que volverá a recorrer cinco municipios durante los meses de julio y agosto con el objetivo de preservar, difundir y poner en valor el patrimonio deportivo popular de la provincia.

La competición, coordinada y patrocinada por la Diputación de Cuenca con la colaboración de los ayuntamientos organizadores, se desarrollará durante cinco domingos consecutivos, ha informado la Diputación en nota d eprensa.

El calendario comenzará el 5 de julio en Horcajo de Santiago, continuará el 12 de julio en Las Pedroñeras, el 19 de julio en Huete, el 26 de julio en Motilla del Palancar y concluirá el 2 de agosto en Cuenca.

Ccada una de las pruebas tiene una participación media de 90 personas y se espera que en torno a 400 participantes se inscriban en este Circuito de Deportes Tradicionales.

La competición está abierta a deportistas a partir de los 14 años, pudiendo participar también menores desde los 10 años en aquellas modalidades infantiles que organicen los municipios, siempre con la correspondiente autorización paterna.

El programa incluye algunas de las modalidades más representativas de los deportes tradicionales conquenses, como el tiro de barra, tiro de reja, boleo, tángano, billa, calva, petanca y bolos conquenses, disputándose en categorías absoluta, veteranos y femenina, según cada especialidad.

Como novedad de esta edición, el boleo y la calva incorporan nuevas categorías dentro del calendario competitivo. Además, Motilla del Palancar acogerá el 26 de julio una jornada específica dirigida a deportistas con discapacidad física, reforzando el carácter inclusivo de la competición.