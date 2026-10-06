Tarancón espera recibir a cerca de 200 congresistas en el Encuentro Nacional de Hermandades de la Resurrección

Cartel del Congreso. - CONGRESO

CUENCA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Entre 150 y 200 congresistas llegarán desde toda España a Tarancón (Cuenca) para participar en el segundo encuentro nacional de Hermandades de la Resurrección de España, que se celebrará del 23 al 25 de octubre.

El lema del congreso será '40 horas para la resurrección" y convertirá a Tarancón en "epicentro de la fe y la tradición cofrade", según ha destacado el presidente de la hermandad, Javier López, durante la presentación de una programación de actos que incluye artistas y ponentes de primer nivel y que ha contado con la colaboración de instituciones como la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Entre las actividades se puede citar el concierto de la Agrupación Musical Nuestra Señora de Riánsares junto al cornetista Dani de Baza en el acto inaugural, las ponencias del obispo de Valencia y del escultor sevillano José Antonio Navarro Ortega, autor de la nueva imagen del Resucitado de Tarancón, y una mesa redonda con la representación de distintas hermandades.

Habrá también una comida de convivencia y visitas culturales al parque arqueológico de Segóbriga, una visita guiada con el historiador Félix Montoya y una misa de claurua oficiada por el obispo de Cuenca, José María Yanguas.

López ha aprovechado también la presentación para acordarse de los vínculos que existen con el Resucitado de Cuenca y ha aprovechado para anunciar que la hermandad de la capital apadrinará la nueva talla de Navarro Ortega que desfilará en la Semana Santa taranconera.

El alcalde de Tarancón, José Manuel López Carrizo, ha recordado que la de Tarancón es una de las hermandades de la Resurrección más antigua de España, con 385 años de historia, "y desde que nos designaron como sede no hemos dejado de trabajar".

La programación se desarrollará en distintos puntos de Tarancón, desde el Casco Antiguo a la iglesia de la Asunción, y ha movilizado a numerosos colectivos del pueblo, entre ellos la banda de música.

Carrizo está convencido de que el evento "va a ser un revulsivo desde el punto de vista económico y cultural" y servirá también para promocionar la Semana Santa de Tarancón, de Interés Turístico Regional.

La delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles López, ha felicitado al Ayuntamiento de Tarancón por sus esfuerzos para atraer turismo a esta localidad, "promoviendo acciones durante todo el año, desde la Navidad a la fiesta de los 60, de interés turístico regional".