Las tarifas del servicio de ITV subirán un 3% en Castilla-La Mancha en 2026

TOLEDO, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Transición Energética ha publicado una resolución por la que se actualizan las tarifas máximas a percibir por los servicios que presten las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) autorizadas en Castilla-La Mancha, que recogen un incremento del 3 por ciento con respecto al ejercicio anterior.

En el texto, publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recogido por Europa Press, se especifica que estas tarifas podrán ser revisadas, con carácter previo al ejercicio económico de vigencia.

Así, se han incrementado considerando la variación del IPC en base al último índice interanual de octubre de 2025 a nivel nacional, el coste de la energía y la masa salarial, de forma que se garantice una retribución equitativa entre la protección de los intereses de las personas usuarias y la actividad.