Teatro para niños y un monólogo de David Amor cerrarán la programación cultural de Marchamalo el próximo fin de semana

El Ateneo Arriaca de Marchamalo (Guadalajara) acogerá el próximo fin de semana sus dos últimos espectáculos de primavera, con un teatro para niños a partir de 6 años programado para el viernes, 21 de abril, y un monólogo cómico con el humorista David Amor para el sábado día 22.

En el primer caso es la Biblioteca Municipal 'Fernando Olalla' la que ha seleccionado la puesta en escena de 'La accidentada fuga del joven Julio Verne' como celebración del Día del Libro, obra de la compañía Teatro Narea basada en la vida y obra del genial escritor de 'Veinte mil leguas de viaje submarino' o 'La vuelta al mundo en 80 días'.

Un espectáculo para todos los públicos, recomendado a partir de los 6 años de edad, que llega a Marchamalo a las 19.00 horas del día 21 de abril por 3 euros cada entrada, gracias al apoyo de la Red de Artes Escénicas de Castilla-La Mancha, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El día siguiente será el turno para el cómico David Amor, que cierra la programación cultural de primavera de Marchamalo con su monólogo 'Love is in the air', el sábado 22 de abril a las 20.00 horas, por 10 euros la entrada.

Un recorrido por toda la parrilla televisiva sin tocar el mando, donde explica el por qué la gente pasa sed en un aeropuerto o el motivo por el cual David nunca podrá ser Rafa Nadal.

Las entradas para ambos espectáculos están ya a la venta en los Cajeros Ciudadanos situados en la Plaza Mayor, el Ateneo Arriaca y el Complejo Deportivo 'García Fraguas' (disponible solo pago con tarjeta), y en la web www.entradasmarchamalo.es.