El Teatro Palenque de Talavera acogerá el 28 de septiembre 'Dumbo el musical', un espectáculo gratuito e inclusivo

TOLEDO 18 Sep.

El teatro Palenque acogerá por primera vez un teatro musical inclusivo gratuito. Se trata de 'Dumbo el musical', de la mano de la compañía Candilejas Producciones Teatrales, y que llega a Talavera de la Reina el próximo domingo 28 de septiembre desde las 18.00 horas.

Así lo ha dado a conocer este jueves en rueda de prensa el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Enrique Etayo, quien ha destacado que para este evento solidario se destinará un porcentaje de las entradas a las asociaciones de discapacidad.

A partir del próximo martes 23 de septiembre, a las 19.00 horas, estarán disponibles las entradas en el Teatro Victoria.

"Lo que tiene de particular este musical es que ha sido creado con la característica de que es una obra totalmente adaptada a cualquier tipo de lenguaje de signos, textos en Braille, adaptaciones para sordos o pi3ctogramas, es decir, se adaptado a todas las discapacidades posibles para que todo el mundo pueda disfrutar de ella", ha asegurado Etayo.

Por otro lado, edil de Cultura ha remarcado que "esta representación tiene un coste cero para la ciudad y tampoco tendrá un coste para los ciudadanos, ya que será un evento totalmente gratuito".

Se trata de "un espectáculo para toda la familia, que cuenta tanto con actores con y sin discapacidad, con una gran puesta en escena, que no solo habla de la inclusión, sino también del tema del acoso que sufren los escolares".

"No hay un personaje mejor que Dumbo para hablar del bullying, a través de una propuesta cultural social y divulgativa tanto para niños como para mayores", ha incidido.

Será la primera vez que se realice un espectáculo teatral de manera totalmente gratuita. El concejal ha querido agradecer a la compañía, su apuesta por la ciudad y por un evento de estas características en Talavera de la Reina, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.