Cohetes granífugos hallados en la provincia de Albacete por la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (Tedax) de la Guardia Civil de Alicante han neutralizado quince cohetes granífugos, en avanzado estado de deterioro, localizados en las dependencias de una finca rústica ubicada en el término municipal de Hellín (Albacete), así como dos proyectiles de artillería antiguos, pero que aún contenían carga explosiva.

Uno de los proyectiles se encontraba en el interior de una vivienda de la localidad albaceteña de Fuentealbilla, siendo localizado el otro, por un particular, en un paraje rural del término municipal de Almansa, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

Fue el dueño de una finca rústica ubicada en el término municipal hellinero quien descubrió la existencia de quince cohetes antigranizo mientras realizaba unas tareas de limpieza en la parte superior de una antigua vivienda y, sin llegar a manipularlos, comunicó el hecho del hallazgo al teléfono de urgencias de la Guardia Civil.

Estos cohetes habían permanecido almacenados durante varias décadas y, lejos de tratarse de objetos inocuos, su carga explosiva interior los convertía en artefactos potencialmente muy peligrosos dado el avanzado estado de antigüedad y degradación de sus componentes.

Esa inestabilidad generada por la degradación aumenta frente a golpes, movimientos o manipulaciones indebidas, generando un riesgo real de deflagración con capacidad para ocasionar daños de gravedad.

SEGUNDA ACTUACIÓN

La segunda actuación se originó tras la llamada de una vecina de Fuentealbilla a la Guardia Civil, comunicando que tenía en el salón de su vivienda un proyectil de artillería que, según ella, podría no tener carga explosiva, pero que ante la duda y que pudiera construir un riesgo, decidió comunicarlo para su retirada por personal especialista del Cuerpo.

La localización del segundo de los proyectiles se produjo tras la llamada de un particular, que se encontraba realizando labores agrícolas en una zona rural del término municipal de Almansa cuando descubrió el material explosivo y, sin manipularlo, comunicó el hecho a la Guardia Civil.

En las tres incidencias, un efectivo del Equipo de Búsqueda y Localización de Artefactos Explosivos (EBYL) de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete realizó las primeras gestiones acerca del estado de conservación y características de los materiales explosivos, adoptando las pertinentes medidas de seguridad tanto en el lugar donde se encontraban, como en sus proximidades, hasta la llegada de personal especialista del Cuerpo.

Con la información recogida, desde el Centro Operativo Complejo (COC) de la Guardia Civil albaceteña se pasó aviso del hallazgo de los explosivos al Grupo de Desactivación de Explosivos de la Guardia Civil (Gedex) de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, dos de cuyos efectivos se desplazaron para atender las incidencias.

Ante la potencial peligrosidad de este tipo de materiales, los especialistas Tedax procedieron a su neutralización mediante explosiones controladas. La intervención se desarrolló en terrenos próximos a los lugares de los hallazgos que reunían las condiciones de seguridad adecuadas, empleándose medios específicos de la especialidad para garantizar la completa destrucción de los artefactos, eliminar cualquier riesgo para las personas y reducir al mínimo la afección medioambiental.