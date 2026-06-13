La teledermatología en C-LM superó las 97.500 consultas en 2025 y consolida un modelo asistencial de referencia - JCCM

CUENCA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha ha logrado consolidar un modelo asistencial de referencia con el desarrollo de la teledermatología, que ha alcanzado las 97.566 teleconsultas en el año 2025, de las cuales un 43,2% se han resuelto en Atención Primaria sin que el paciente tenga que acudir de manera presencial a la consulta con el dermatólogo.

Así lo ha puesto de manifiesto la directora general de Asistencia Sanitaria del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), Cristina Pérez Hortet, que ha inaugurado la XXXII Reunión Castellano-Manchega de Dermatología, que reúne en Cuenca a cerca de un centenar especialistas de Castilla-La Mancha, Valencia y Madrid, así como a profesionales de enfermería, ha informado la Junta en nota de prensa.

Según ha indicado, la teledermatología se ha convertido en una herramienta especialmente relevante para una comunidad autónoma como Castilla-La Mancha, caracterizada por su amplia extensión territorial, la dispersión geográfica, el envejecimiento de la población y la necesidad de garantizar una asistencia sanitaria equitativa, independientemente del lugar de residencia.

Unas características que han obligado a innovar y buscar nuevas formas de organización y, en este contexto, la directora general ha asegurado que uno de los mayores éxitos ha sido el desarrollo de la teledermatología en la región, "ya que gracias al trabajo coordinado entre Atención Primaria, los servicios de Dermatología y los profesionales de tecnologías de la información hemos conseguido acercar la atención especializada a miles de pacientes, reducir tiempos de espera y ofrecer una respuesta más ágil y eficiente", ha señalado.

En este sentido, Pérez Hortet ha subrayado que la tecnología se ha puesto al servicio de las personas para transformar la asistencia sanitaria y, con el esfuerzo conjunto, se ha logrado mejorar la capacidad diagnóstica y optimizar los circuitos asistenciales.

A este respecto, ha aportado algunos datos significativos, como los 578.753 pacientes totales atendidos gracias a este sistema desde el año 2020, que han generado más de 1,6 millones de informes, o el registro de 1,5 millones de imágenes de las lesiones.

GARANTIZAR LA MEJOR ATENCIÓN

Para la directora general de Asistencia Sanitaria este modelo "no se trata únicamente de una herramienta tecnológica, sino de una nueva forma de trabajar en red, de compartir conocimiento y de garantizar que la mejor atención llegue allí donde se encuentre el paciente".

Durante su intervención, Pérez Hortet ha planteado asimismo los desafíos que afronta la Dermatología y, en este contexto, ha defendido la necesidad de seguir impulsando estrategias que permitan atraer y fidelizar profesionales, reforzar la formación especializada y garantizar el relevo generacional necesario para mantener la calidad asistencial.

Asimismo, ha destacado el papel de los profesionales de la Dermatología de Castilla-La Mancha, poniendo en valor la colaboración existente entre hospitales y áreas sanitarias de la región. "Hemos construido una auténtica red profesional basada en la confianza, la cooperación y el compromiso compartido con nuestros pacientes", ha señalado.

Finalmente, la directora general, que ha estado acompañada en el acto inaugural por el delegado provincial de Sanidad, José María Pastor; el concejal de Educación, Manuel Fernández; la directora médico de la GAI de Cuenca, Mar Gómez Santillana; y la jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de Cuenca y organizadora del encuentro, María José Izquierdo; ha agradecido a la ciudad de Cuenca su acogida y ha deseado a los participantes una reunión científica "provechosa y enriquecedora", confiando en que el encuentro contribuya a seguir impulsando una dermatología "más accesible, más innovadora, más colaborativa y más cercana a los pacientes".