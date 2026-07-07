Tellado vaticina para Núñez un futuro presidiendo C-LM mientras García-Page "se va a hacer negocios con Bono o Zapatero"

Archivo - El secretario general del PP, Miguel Tellado - DAVID DE HARO - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, se ha pronunciado al respecto del futuro del presidente 'popular' en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, con la intención de despejar las dudas de aquellos socialistas "preocupados" por el corto plazo del político del de Almansa. "Será el próximo presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha".

Así lo ha dicho en un acto público celebrado en Talavera de la Reina, donde además ha señalado no estar "tan seguro" de cuál será el "futuro político" del actual presidente regional, Emiliano García-Page.

"He oído estos días a distintos responsables del Partido Socialista aquí en Castilla-La Mancha preocupados por el futuro de Paco Núñez. Yo le sugiero a Emiliano García-Page que se preocupe mucho más por su propio futuro que por el de Paco Núñez", ha dicho desde el atril.

Y es que, en su opinión, y mientras al 'popular' le augura presidir Castilla-La Mancha, ha mostrado sus dudas ante lo que ocurrirá con García-Page: "O se presenta a liderar el PSOE después de Sánchez o se va a hacer negocios con sus amigos Bono y Zapatero".

Tras insistir en que a García-Page le quedan "once meses en el poder", le ha asemejado al "último yogur de coco que queda en la nevera". "Nadie le quiere y tiene fecha de caducidad".

Opina que el "desastre" de Pedro Sánchez "le va a pasar factura" y por eso "se intenta desmarcar de él", pero aún así es "cínico e hipócrita".