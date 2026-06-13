La temporada de piscinas de verano arranca en Ciudad Real con apertura simultánea de todas las instalaciones - AYTO CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las piscinas municipales de verano de Ciudad Real han abierto este sábado sus puertas dando comienzo a una nueva temporada estival que llega con importantes novedades.

Por primera vez, todas las instalaciones municipales de Ciudad Real --Rey Juan Carlos, Playa del Vicario, Puerta de Santa María y Valverde-- han iniciado y finalizarán la campaña en las mismas fechas, una medida con la que el Ayuntamiento pretende unificar la prestación del servicio y mejorar la experiencia de los usuarios, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La apertura de la temporada ha coincidido con la celebración del primer Día de Ocio Familiar en el Agua, una jornada que ha ofrecido actividades lúdicas, música e hinchables gratuitos para fomentar el disfrute familiar en las instalaciones municipales.

Durante la inauguración, el concejal de Deportes, Pau Beltrán, ha señalado que la ciudad ha dado hoy "el pistoletazo de salida a la temporada de verano" con una oferta reforzada de servicios y mejoras en todas las piscinas municipales.

Beltrán ha destacado especialmente la apertura simultánea de todas las instalaciones, una medida que se aplica por primera vez. "Por primera vez se inauguran todas las piscinas a la vez, tanto Valverde, Playa del Vicario, Puerta de Santa María como Rey Juan Carlos", ha destacado.

El responsable municipal de Deportes ha explicado que los Días de Ocio Familiar en el Agua mantendrán el precio especial de un euro para jóvenes de hasta 25 años y seguirán ofreciendo hinchables gratuitos para todas las edades. "Los hinchables son totalmente gratuitos y no solo están pensados para los más pequeños, sino también para que participen las familias y los padres junto a sus hijos", ha afirmado.

NOVEDADES

Entre las principales novedades de esta campaña figura la ampliación del horario de las piscinas del Polideportivo Rey Juan Carlos, que permanecerán abiertas hasta las 23.00 horas, así como la continuidad de la piscina cubierta hasta mediados de agosto, en horario de mañana.

Pau Beltrán ha subrayado que estas mejoras han ido acompañadas de una importante inversión municipal destinada al mantenimiento, la accesibilidad, la seguridad y la mejora de los servicios. En total, el Ayuntamiento ha destinado más de 377.000 euros a actuaciones relacionadas con las piscinas municipales.

"Se han instalado nuevas luminarias tanto en el interior como en el exterior de todas las piscinas por motivos de seguridad. Queremos que la ciudadanía esté orgullosa de sus instalaciones deportivas y que Ciudad Real siga siendo un referente en instalaciones deportivas al aire libre y de verano", ha señalado.

"EN 2025, UNA CIFRA RÉCORD DE 107.000 USUARIOS"

El concejal ha recordado además que las piscinas municipales registraron el pasado verano una cifra récord de 107.000 usuarios, un dato que el Ayuntamiento espera superar gracias a la ampliación de horarios y a las mejoras incorporadas.

Según ha explicado, el objetivo no responde únicamente a incrementar el número de visitantes, sino a consolidar unas instalaciones que los ciudadanos perciban como espacios seguros, cómodos y adecuados para el ocio familiar.

La temporada mantendrá también el descuento automático del 50 por ciento en el precio de las entradas cuando la Agencia Estatal de Meteorología active avisos por ola de calor. Asimismo, los Días de Ocio Familiar en el Agua se desarrollarán en cuatro jornadas a lo largo del verano, hasta el próximo 12 de agosto.

Las piscinas permanecerán abiertas hasta el 6 de septiembre, aunque el Ayuntamiento contempla la posibilidad de ampliar la temporada si las altas temperaturas así lo aconsejan.