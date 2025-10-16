Tercer Sector celebra las medidas del DER pero pide "cambiar el esquema" del discurso para "priorizar a las personas"

TOLEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Mesa del Tercer Sector, José Antonio Romero, ha celebrado las distintas propuestas realizadas por el presidente regional, Emiliano García-Page, en torno al sector al que representa, sobre todo las encaminadas a favorecer la empleabilidad de las personas con discapacidad.

Eso sí, en declaraciones a los medios, ha pedido que para próximos debates, "se empiece hablando de las personas", avanzando que el inminente informe sobre pobreza de EAPN que se presenta este viernes dejará a las claras que se arroja "una situación preocupante".

"Si queremos poner a las personas en el centro y queremos que el sector social nos sintamos partícipes, nos gustaría que el esquema de estos discursos fuera distinto", ha indicado.