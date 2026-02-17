Una tesis de una matrona de Hellín analiza la influencia de etnia y religión en inicio y duración de lactancia materna

Una tesis doctoral realizada en la GAI de Hellín analiza la influencia de la etnia y la religión en el inicio y duración de la lactancia materna. - JCCM

Una tesis doctoral realizada en la Gerencia de Atención Integrada de Hellín ha analizado la influencia de la etnia y la religión en el inicio y duración de la lactancia materna.

El trabajo, presentado en la Universidad de Murcia, es obra de la matrona Verónica Requena Martínez, profesional que durante unos años ha desempeñado su labor en el Centro de Salud Hellín 2.

La tesis se titula 'Estudio analítico de la influencia de la etnia y la religión en el inicio y duración de la lactancia materna' y aborda un tema de especial relevancia en la actualidad y en el entorno de la comarca de Hellín: la multiculturalidad y su impacto en la lactancia materna, ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.

Como ha explicado Requena Martínez, "la lactancia materna, debido a sus múltiples y bien establecidos beneficios para la salud maternoinfantil, es una práctica universalmente recomendada; en este contexto se han analizado cómo diversos factores culturales, vinculados a las mujeres, sus parejas y su entorno familiar, influyen en el inicio y mantenimiento de esta práctica".

Este proyecto académico ha sido dirigido por la jefa de Sección de Pediatría de la GAI de Hellín, María Ángeles Requena y Ana González, profesora de la Universidad de Murcia. Para llevarlo a cabo, Verónica Requena Martínez ha seguido el método científico, realizando un estudio descriptivo, correlacional, de carácter no experimental o longitudinal, con un periodo de seguimiento de 12 meses.

Además, para el análisis estadístico ha empleado las pruebas Chi- cuadrado, Mann-Whitney, curvas ROC, coeficiente Kappa y regresión logística. La muestra estuvo conformada por 298 participantes, con una edad mediana de 28 años, mujeres de diversas culturas, nacionalidades y religiones.

En concreto, se trata de un 67 por ciento de mujeres españolas, un 23 por ciento de mujeres marroquís y otro 10 por ciento de diversas nacionalidades.

Respecto a la religión de las madres participantes, el 73 por ciento profesan el cristianismo, un 25 por ciento el islam y solo un 3 por ciento otras religiones.

En cuanto a la etnia, el 53 por ciento es caucásica; el 14 por ciento, gitana; el 24 por ciento, árabe y un 9 por ciento de otras.

CONCLUSIONES

Una vez obtenidos los datos y analizados, Verónica Requena ha sacado una serie de conclusiones. "La lactancia materna exclusiva presenta una disminución gradual a lo largo del periodo de estudio; si el 68,5 la inician en el momento del nacimiento, solo un 0,3 por ciento continua con la lactancia materna a los doce meses", ha comentado.

Unido a este dato, se ha observado que la lactancia mixta es baja en todos los periodos y que la lactancia artificial aumenta progresivamente. La lactancia materna total tiene un decrecimiento a lo largo del estudio.

Verónica Requena Martínez también ha expuesto que "la etnia de la madre y la pareja influye en el inicio y la duración de la lactancia materna; la etnia árabe es un factor protector de esta práctica, mientras que la etnia gitana es un componente desfavorable".

En este mismo sentido, la matrona ha afirmado que "la religión de la madre y la pareja actúa en el inicio y duración de la lactancia materna; la religión islámica es beneficiosa para esta práctica, de hecho el 100 por cien de estas mujeres lo comienzan al mismo nacer el bebé". Según esta tesis doctoral, las mujeres de etnia caucásica y de religión cristiana de Hellín están dentro de la media nacional respecto a la lactancia materna.

Así, hasta el 80,3 por ciento de las madres inician la práctica tras el parto, aunque a los doce meses, solo lo continúan un 28,3 por ciento. Por último, la profesional sanitaria analiza en su trabajo algunos factores favorecedores de la lactancia materna como con las variables sociodemográficas o las condiciones perinatales. Igualmente, aborda los factores que están asociados al abandono.

En definitiva, un estudio científico con el que se ha querido investigar una práctica de salud que los profesionales sanitarios recomiendan cada vez más. Requena Martínez resume su empeño en palabras de Lavina Belli: "Puede que la lactancia no sea la mejor opción para todas las madres, pero es la mejor opción para todos los bebés".