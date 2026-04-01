'Tiempo Greco' regresa a Toledo del 7 al 11 de abril para acercar el legado del pintor a todos los públicos

Cartel de 'Tiempo Greco'. - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Turismo, Vivienda y Relaciones con la UCLM, José Manuel Velasco, ha presentado hoy la tercera edición de 'Tiempo Greco', una iniciativa cultural que se celebrará del 7 al 11 de abril y que "consolida su apuesta por posicionar a Toledo como epicentro del legado de El Greco".

Velasco ha explicado que este evento responde a una estrategia iniciada al comienzo de la legislatura, "poner en marcha actividades que incentiven la desestacionalización del turismo y consolidar una oferta cultural estable en fechas diferentes a los grandes picos turísticos".

La actividad siempre se desarrolla en torno a la fecha del fallecimiento del artista, el 7 de abril de 1614 en Toledo "la única ciudad donde se pueden ver los Grecos en el lugar para el que fueron pintados", y en ese sentido, 'Tiempo Greco' acoge una programación que busca acercar la obra del pintor tanto a visitantes como a toledanos, "ponemos en valor que Toledo es la ciudad del Greco, reforzando nuestra marca cultural en un lugar donde ninguna otra ciudad puede estar", ha subrayado Velasco, destacando la relevancia internacional del artista.

PROGRAMACIÓN PARA TODOS LOS PÚBLICOS

La edición de este año incorpora actividades dirigidas a todas las edades, con especial atención al público infantil como principal novedad, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Entre las propuestas destacan los paseos guiados con acceso a espacios con obras del pintor cretense, que permitirán visitar enclaves como la iglesia de Santo Tomé, la Catedral, el Museo del Greco o el Convento de Santo Domingo el Antiguo, así como otros espacios como el Hospital de Tavera o el Museo de Santa Cruz.

Otra de las actividades destacadas será 'Viaje en el tiempo Greco', una experiencia de 40 minutos a bordo del autobús turístico con teatralizaciones y narración específica sobre la figura del pintor y su relación con la ciudad.

El programa incluye también 'Universo Greco', un ciclo de conferencias en el que expertos analizarán la obra del artista ante piezas originales, así como el 'Taller del pintor', una actividad al aire libre dirigida especialmente a niños, donde podrán reinterpretar obras del Greco y llevarse su creación como recuerdo.

Como novedad este año, se incorpora el 'Cuadro viviente', una propuesta teatral en la que actores recrearán en directo una obra del pintor, permitiendo además que el público se integre en la escena y participe en esta experiencia artística.

La iniciativa se completa con 'Órbita Greco', unas jornadas que permitirán visitar, con un guía oficial, otros lugares clave vinculados al artista, como el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial o la localidad de Illescas, donde se contextualizará la llegada del pintor a España y su posterior asentamiento en Toledo.

En este punto, Velasco ha recordado que, aunque el Greco llegó a España con la intención de trabajar para la corte de Felipe II en El Escorial, fue finalmente en Toledo donde desarrolló la mayor parte de su obra.

Además, el concejal ha destacado que todas las actividades serán gratuitas, aunque requerirán reserva previa online a partir del 6 de abril a través de la web de turismo del Ayuntamiento.

Finalmente, Velasco ha invitado a ciudadanos y visitantes a participar en esta iniciativa que "combina cultura, turismo y dinamización económica", consolidándose como una cita clave en el calendario cultural de Toledo.