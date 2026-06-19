Todo listo en C-LM para las oposiciones de maestro que se celebran este sábado y contarán con aire acondicionado

Todo listo en Castilla-La Mancha para las oposiciones de maestro que se celebrarán este sábado - EUROPA PRESS

TOLEDO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha celebra un nuevo proceso de Oposición de Enseñanzas Medias, que comenzará este fin de semana en sedes repartidas por las cinco provincias de la comunidad autónoma. En total, están llamadas a ocupar una de las 543 plazas convocadas 10.500 aspirantes.

En declaraciones a Europa Press, el secretario provincial de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Toledo, Juan José Rubio, ha querido hacer hincapié en que los institutos --titularidad de la Junta de Comunidades-- que se han escogido para realizar los exámenes son centros que cuentan con aire acondicionado.

Las pruebas selectivas se desarrollarán de forma descentralizada en las cinco provincias de Castilla-La Mancha con el objetivo de facilitar la organización del proceso y garantizar su correcto desarrollo. La distribución de especialidades establece que Albacete acogerá las pruebas de Educación Primaria, mientras que Ciudad Real será la sede de las especialidades de Inglés y Música.

Por su parte, en Cuenca se celebrarán los exámenes correspondientes a Educación Física y Audición y Lenguaje, mientras que Guadalajara acogerá las especialidades de Pedagogía Terapéutica y Francés. Finalmente, la provincia de Toledo será la sede de las pruebas de Educación Infantil.

Las pruebas selectivas para el Cuerpo de Maestros se estructuran en una fase de oposición y una fase de concurso de méritos. La fase de oposición incluye una primera prueba destinada a evaluar los conocimientos específicos de cada especialidad, compuesta por el desarrollo de un tema escrito y una parte práctica adaptada a la especialidad correspondiente.

Los aspirantes que superen esta primera prueba deberán realizar una segunda prueba centrada en la aptitud pedagógica, que consiste en la defensa de una programación didáctica y la exposición de una unidad didáctica o situación de aprendizaje. Posteriormente, en la fase de concurso, se valorarán aspectos como la experiencia docente, la formación académica y otros méritos profesionales.