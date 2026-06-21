Todo listo para que Villamalea acoja una nueva edición del festival de danzas y bailes 'Paisaje' la próxima semana

1098105.1.260.149.20260621102954 Festival 'Paisaje' - FESTIVAL 'PAISAJE'

ALBACETE, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La localidad albaceteña de Villamalea acogerá la próxima semana --los días 25, 26 y 27 de junio-- una nueva edición del festival de danzas y bailes 'Paisaje', que se desarrollará bajo el lema 'Ante la duda, baila' y que contará con actividades participativas, talleres, conciertos y espectáculos de danza, circo y flamenco.

El impulsor de esta iniciativa, Joaquín Collado, ha señalado a Europa Press que se trata de un festival "radicalmente participativo" que pone en el centro a la gente y a la comunidad local, llevando por bandera la participación y la accesibilidad a la cultura.

Collado ha explicado que lleva seis años organizando el festival en lo que ha definido como "un gesto de retorno y reconciliación" con su tierra y como forma de reivindicar el "contexto rural" como un interlocutor "potente" de la cultura contemporánea de calidad.

"Después de seis ediciones creciendo tiene ya un arraigo fuerte en el territorio", ha manifestado el responsable del festival 'Paisaje', para indicar que se está conformando como un evento provincial y autonómico.

El festival se celebra sobre todo en espacios exteriores y espacios singulares de Villamalea como la cooperativa del vino, la iglesia, las plazas y los parques. "Es un carácter completamente abierto, totalmente gratuito y ponemos en el centro la democracia de la cultura".

"Hacemos una actividad que se llama el buzón de sugerencias anónimo, donde la gente puede enviar cualquier tipo de idea, crítica, sensación o lo que le apetezca y otra cosa muy chula como es la escuela del espectador para invitar a la gente a pasar el tiempo con artistas", ha subrayado.

Para Collado lo "interesante" en esto es que se están consiguiendo y construyendo son nuevos imaginarios y nuevas referencias en torno a la danza contemporánea y a las artes performativas contemporáneas.

Según ha afirmado "lo singular" de festival 'Paisaje' es su programación que pone en el centro los saberes del cuerpo, la danza y el movimiento y, también, su relación con la música. "El baile y la música siempre han estado juntos pero tiene sobre todo una minuciosidad a la hora de invitar a los artistas y los espectáculos que ofrece haciendo como una especie de dramaturgia muy específica y vinculada con el territorio local".

Con todo, reconoce que el festival se enfrenta cada año a "desafíos" a nivel de financiación, destacando al Ayuntamiento de Villamalea como "apoyo principal". "También es importante nombrar las cooperativas y empresas locales que desde hace los seis años siempre apoyan el festival, a lo que ha unido ayudas europeas tras el premio concedido por la plataforma Aerowaves Dance Across y alguna ayuda del Estado.