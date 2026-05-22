El toledano Ángel Villafranca, reelegido presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España

Asamblea general de Cooperativas Agro-alimentarias. - COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS

TOLEDO 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea General de Cooperativas Agro-alimentarias de España reeligió ayer por unanimidad a Ángel Villafranca Lara, de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, como presidente de la organización nacional.

Villafranca lidera esta entidad desde el año 2014 y afronta un nuevo mandato de cuatro años, según ha informado la organización por nota de prensa.

En representación de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, asistieron a la Asamblea General, miembros del Consejo Rector como el vicesecretario, Miguel Fernández; las vocales, Cruz González y Encarnación Pérez-Olivares, y el interventor, Gregorio Gómez. Asimismo asistieron igualmente el director general, Juan Miguel del Real, y la responsable sectorial, Nuria Villanueva.

Junto a Villafranca formarán parte de la presidencia Fulgencio Torres (Andalucía), como vicepresidente primero; Cirilo Arnandis (Valencia), vicepresidente segundo; Esther Burgui (Navarra), secretaria; y Santiago Martínez (Murcia), vicesecretario.

En su intervención ante la Asamblea, Ángel Villafranca ha agradecido el respaldo recibido y destacó que "las cooperativas agroalimentarias siguen siendo y serán la mejor herramienta para defender la rentabilidad de agricultores y ganaderos, generar valor añadido y garantizar el futuro de nuestros pueblos".

Asimismo, ha subrayado que el cooperativismo "ha demostrado históricamente su capacidad de adaptación, integración y visión de futuro, incluso en contextos de enorme incertidumbre y transformación".

Villafranca ha puesto en valor la fortaleza de un modelo empresarial que continúa creciendo y consolidándose como pieza clave de la economía agroalimentaria española.

Actualmente, el cooperativismo agroalimentario integra a más de 1,19 millones de personas socias, genera 119.178 empleos directos y alcanza una facturación global de 44.770 millones de euros, incluyendo las sociedades participadas.

El presidente destacó también la evolución positiva del modelo cooperativo, cuya facturación ha crecido un 97% desde 2006 y cuyo empleo directo se ha incrementado un 25% en ese mismo periodo, consolidando a las cooperativas como motores económicos esenciales en el medio rural.

Durante su discurso, Villafranca ha insistido en que el sector agroalimentario afronta una profunda transformación marcada por la geopolítica, la volatilidad de los mercados, el relevo generacional, la escasez de mano de obra y el impacto del cambio climático.

En este sentido, ha reclamado políticas "con visión de largo plazo" que permitan mantener y mejorar la actividad productiva, favorecer la incorporación de jóvenes y mujeres y asegurar la competitividad de las explotaciones agrarias.

Villafranca ha destacado igualmente el papel de las cooperativas en la transformación digital del sector y ha reivindicado el esfuerzo realizado para impulsar el cuaderno de campo cooperativo y la modernización de los servicios técnicos.

"Nuestro objetivo no es vender un programa informático, sino captar el valor de los datos y de la digitalización para nuestros productores y sus cooperativas", ha señalado.

Asimismo, Villafranca ha defendido el papel de las cooperativas en la cohesión territorial y en la estabilidad de la cadena alimentaria europea, reclamando una Política Agraria Común fuerte, con presupuesto suficiente y orientada a reforzar las inversiones, la integración y la capacidad productiva del sector. "Europa necesita más cooperación, más visión de cadena y más apoyo a quienes garantizan la producción de alimentos", ha afirmado.

En relación con el agua, ha reiterado la necesidad de impulsar una política hídrica nacional que garantice inversiones, eficiencia y equilibrio territorial. Sin agua no hay producción ni futuro para buena parte de nuestras zonas rurales", ha señalado.