Toledanos podrán hacer sus compras navideñas en el pequeño comercio con un 20% de descuento desde el 1 de diciembre

TOLEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha presentado la segunda edición del Bono Comercio de Toledo para la campaña de Navidad, con la que los toledanos podrán realizar sus compras en el pequeño comercio durante este periodo, con un 20% de descuento por un importe de hasta 100 euros, entre el 1 de diciembre y el 5 de enero.

Un acto celebrado en el que han participado el concejal de Empleo y Promoción Económica, Juan Marín; el vicepresidente de la Diputación de Toledo, Joaquín Romera; el secretario general de Fedeto; Manuel Madruga; y el presidente de la Asociación de Comercio de la Ciudad de Toledo, Juan Manuel Albelda, tal y como ha informado la Diputación y el Ayuntamiento de Toledo en nota de prensa.

Gracias a esta iniciativa a la que contribuyen el Ayuntamiento de Toledo, la Diputación, y varias empresas privadas, se lanzarán 2.000 bonos nominales para que los toledanos puedan realizar sus compras.

Durante su intervención, el alcalde de Toledo ha destacado la importancia de la colaboración institucional y de empresas privadas para poner en marcha iniciativas como ésta, que contribuyan a fomentar el comercio de proximidad, y confía en que el incremento presupuestario de esta segunda edición suponga "el despegue definitivo", ya que además, se amplía a otros municipios de la provincia.

Así, si el año pasado fueron 70 los comercios adheridos, desde la Asociación de Comerciantes de la Ciudad de Toledo, confían en llegar hasta los 200 establecimientos.

Velázquez ha manifestado el compromiso del Ayuntamiento de Toledo "para multiplicar el valor de esta actuación, que es muy positiva dada la situación en la que nos encontramos".

En este sentido, ha señalado la importancia de enseñar "especialmente a los jóvenes" el valor de comprar en las tiendas de barrio por el trato, la cercanía y el conocimiento del producto que ofrece el comercio local, que no lo da ningún portal online", ha asegurado el alcalde.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Comercio de la Ciudad de Toledo, Juan Manuel Albelda, ha subrayado la importancia de esta herramienta para dinamizar el comercio local, un sector que afrontar los retos derivados de los cambios en los hábitos de consumo.

El Ayuntamiento de Toledo aporta 15.000 euros a esta campaña que estará en marcha entre el 1 de diciembre y el 5 de enero y los bonos podrán adquirirse en la web www.bonocomerciotoledo.es

De su lado, Romera ha recordado que la Institución provincial aporta 15.000 euros para el desarrollo de esta edición, que busca impulsar el consumo, reactivar el tejido comercial local, fidelizar las compras en el comercio de proximidad y acercar a los jóvenes a los establecimientos de los municipios toledanos.

Asimismo, ha subrayado el crecimiento previsto en los comercios participantes, que pasarán de 70 establecimientos adheridos el año pasado a una previsión de hasta 200 para esta campaña, gracias también a la ampliación a otros municipios de la provincia, lo que demuestra "el potencial de esta herramienta para nuestros pueblos y barrios".

Por último, el vicepresidente ha animado a los comercios de toda la provincia a sumarse a este programa y a los ciudadanos a aprovechar esta campaña que apuesta por el comercio local y por quienes emprenden y generan vida en nuestros pueblos y barrios.