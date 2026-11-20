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TOLEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Toledo, en el marco de la programación conmemorativa del 40 aniversario de la declaración de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, acerca a los más jóvenes la riqueza histórica, patrimonial y cultural de la ciudad a través de la versión digital de 'La Oca de Toledo', una iniciativa en la que podrán participar cerca de un centenar de estudiantes.

Se trata de una evolución interactiva de la obra del investigador y divulgador Luis Dévora, que convierte el Casco Histórico en un gran tablero de juego y divulgación patrimonial, poniendo en valor las similitudes que el trazado y la estructura de la ciudad guardan con el tradicional juego de la Oca, una propuesta que actualmente se encuentra en fase de valoración para su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Esta iniciativa pretende acercar el legado histórico y cultural de Toledo a las nuevas generaciones mediante el uso de las nuevas tecnologías, despertando su curiosidad por conocer la ciudad y fomentando la sensibilización sobre la importancia de conservar y proteger su patrimonio.

Así, los participantes deberán poner a prueba sus conocimientos, su capacidad de estrategia y sus habilidades de negociación a lo largo de un recorrido compuesto por 63 casillas inspiradas en los monumentos, personajes históricos y leyendas más relevantes de Toledo.

PIEDRA, MEMORIA Y VOZ

El juego se articula en torno a tres grandes ámbitos de conocimiento; 'Piedra', vinculado al patrimonio físico y arquitectónico; 'Memoria', centrado en la historia y los acontecimientos más destacados de la ciudad; y 'Voz', dedicado a las leyendas y la tradición oral toledana.

En cada una de las casillas, los jugadores deberán resolver preguntas relacionadas con el enclave que representan o decidir estratégicamente que sea otro participante quien responda. El objetivo final será llegar a la casilla 63, que representa la Catedral Primada de Toledo, para lo que será necesario acreditar, al menos, tres con cocimientos de cada uno de los ámbitos.

Además, los participantes podrán encarnar a cinco personajes diferentes, el Templario, la Bruja Nigromante, la Alquimista, Kalen y el Duende, cada uno de ellos con habilidades exclusivas que aportarán dinamismo y nuevas posibilidades al desarrollo de las partidas.

UNA MODALIDAD ESPECIAL PARA CELEBRAR EL 40 ANIVERSARIO

Con motivo de esta efeméride, 'La Oca de Toledo' estrena una modalidad cooperativa especialmente diseñada para grandes grupos, que permitirá la participación simultánea de hasta 90 estudiantes distribuidos en tres salas, con cinco equipos de seis jugadores en cada una de ellas.

Los integrantes de cada equipo podrán debatir y votar las respuestas desde sus propios dispositivos antes de que el capitán confirme la elección definitiva, favoreciendo así el aprendizaje compartido, la comunicación y el trabajo en equipo.

El juego está diseñado para facilitar la participación tanto presencial como a distancia, mediante la creación de salas a las que se puede acceder a través de WhatsApp, un enlace directo, un código de sala o un código QR.

La versión digital de 'La Oca de Toledo' está disponible en la página web www.ocatoledo.com y permite jugar desde cualquier teléfono móvil, tableta u ordenador, sin necesidad de descargar ni instalar ninguna aplicación, aunque también dispone de una versión en formato app.

De esta manera, el Ayuntamiento de Toledo continúa impulsando iniciativas que aúnan educación, innovación y divulgación patrimonial para celebrar los 40 años del reconocimiento internacional de la ciudad, haciendo partícipes a las nuevas generaciones de la responsabilidad compartida de conocer, conservar y transmitir el extraordinario legado de Toledo.