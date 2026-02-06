Toledo acoge este domingo la I Liga Incarlopsa de Balonmano Inclusivo de Castilla-La Mancha

El vicepresidente y diputado del área de Bienestar Social, Familia y Juventud, Daniel Arias. - DIPUTACION TOLEDO

TOLEDO 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Toledo ha acogido este viernes una rueda de prensa con motivo de la celebración de la tercera jornada de la I Liga Incarlopsa de Balonmano Inclusivo de Castilla-La Mancha, que tendrá lugar este domingo en el pabellón Santa Bárbara, en la capital, consolidando así a la provincia de Toledo como referente en la promoción del deporte inclusivo.

En el acto han participado el vicepresidente y diputado del área de Bienestar Social, Familia y Juventud, Daniel Arias; el vocal del Club de Balonmano Ciudad Imperial, Mariano Sastre Barcience; y la presidenta de Apanas, María Mar Azaña, quienes han destacado el valor social y humano de esta iniciativa deportiva pionera en la región, ha informado la Diputación en nota de prensa.

La Diputación de Toledo colabora con esta jornada a través de una aportación económica desde el área de Bienestar Social, Familia y Juventud, así como desde el área de Deportes, que ha facilitado los trofeos de la competición.

Esta implicación responde al compromiso de la institución provincial con la igualdad de oportunidades y la inclusión de las personas con discapacidad a través del deporte. "Cuando nos comentaron la posibilidad de colaborar, rápidamente, desde los dos áreas, nos pusimos con ello, creímos conveniente ayudar económicamente y materialmente con este torneo. Además, de dando visibilidad y animando a todos a asistir", ha recalcado Daniel Arias.

El convenio se ha realizado con el Club de Balonmano Ciudad Imperial, entidad que representa a la provincia de Toledo en esta liga con un equipo integrado por deportistas del Club Deportivo APANAS, ejemplo de colaboración entre el tejido asociativo y el ámbito deportivo para impulsar un modelo de deporte más accesible y participativo.

Los deportistas de este club entrenan, desde hace unos meses utilizando las instalaciones y gracias al apoyo de los entrenadores del Club Balonmano Ciudad Imperial.

En este sentido, el vicepresidente ha subrayado la importancia del deporte como herramienta de inclusión, señalando que "el deporte no solo mejora la salud física, sino que fortalece la autoestima, fomenta la autonomía personal y favorece la plena integración social de las personas con discapacidad.

"Todo esto les beneficia, también a nivel mental, a ellos y a sus familias. Su bienestar lo consideramos una prioridad absoluta", ha manifestado.

El Club Deportivo Apanas ya realiza entrenamientos inclusivos en otras disciplinas deportivas y participa, desde hace años, en el Campeonato Nacional de Fútbol Inclusivo organizado por Fecam.

Su presidenta ha destacado la oportunidad que supone poder desarrollar este deporte, "un deporte de equipo que tiene ciertas exigencias y con el que los deportistas de nuestro club están muy ilusionados. Es la primera vez que se hace una liga a nivel regional".

Por ello, ha agradecido a la institución su implicación "gracias a la Diputación de Toledo por apoyar este proyecto y también al Club Ciudad Imperial".

La jornada de este domingo en Toledo supondrá una nueva oportunidad para visibilizar el balonmano inclusivo y para seguir avanzando hacia una sociedad más integradora, en la que el deporte actúa como motor de cohesión social.

El vocal del Club de Balonmano Ciudad Imperial, Mariano Sastre, ha explicado como fue el comienzo de este gran proyecto. "Nos juntamos los cinco equipos que componen la liga y decidimos llevar para delante, junto a la Federación, una liga oficial. La primera jornada en Cuenca fue un éxito, como la segunda en Ciudad Real, y esperamos lo mismo este domingo, con nosotros de anfitriones, en Toledo".

Desde la Diputación de Toledo se anima a los toledanos a asistir a esta jornada tan especial, que no solo ofrecerá deporte y competición, sino también un ejemplo de superación, compañerismo e inclusión. Una cita para todos los públicos que permitirá disfrutar del balonmano de una manera social y solidaria.